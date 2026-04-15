        Siirt'te üretim fazlası kumaşlar kadın kursiyerlerin elinde kıyafete dönüşüyor

        Siirt'te üretim fazlası kumaşlar kadın kursiyerlerin elinde kıyafete dönüşüyor

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te üretim fazlası kumaşlar kadın kursiyerlerin elinde kıyafete dönüşüyor.

        Giriş: 15.04.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Doğan Mahallesi Orhan Doğan Parkı'nda yer alan Mesleki Teknik ve Üretim Atölyesi'nde eğitim gören yaklaşık 50 kursiyer, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık ürünlerin değerlendirilmesi için çalışma yürütüyor.

        Kentteki tekstil atölyelerinden üretim fazlası kumaş talep eden kursiyerler, gönderilen atık kumaşlardan kadın ve çocuklara yönelik kıyafet ve çeşitli aksesuarlar üretiyor.

        Elde edilen ürünlerin bir kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor, bir kısmının da satışından elde edilen gelirle kursiyerlere ekonomik katkı sağlanıyor.

        - "Doğaya çöp olarak gidebilecek olan bütün ürünleri toparlamaya talibiz"

        Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, AA muhabirine, tekstil atölyelerinde kullanılamayacak durumda olan ürünlerin atölyede değerlendirilerek geri dönüşümle kazandırıldığını söyledi.

        Atölyede hem meslek edindirme hem de hobi kurslarının sürdüğünü belirten Özekinci, atölyede 2 usta öğretici ve 50 kursiyer bulunduğunu bildirdi.

        Kursların yıl boyunca devam ettiğini anlatan Özekinci, gelen kursiyerlerin hem meslek öğrendiklerini hem de aile bütçelerine katkıda bulunduklarını dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni ilham aldıklarını ifade eden Özekinci, şunları kaydetti:

        "Bizler de kıymetli hemşehrimizin izinde, Siirt'te ekip arkadaşlarımızla birlikte bu yolda bir nebze katkımız olsun diye yola çıktık. Bu yolda da şu anda güzel çalışmalar yapıyoruz. Farkındalık oluşturmak amacıyla haftanın 3 günü kentteki tekstil fabrikalarımızın attığı parça ürünleri toplayıp buraya getiriyoruz. Usta öğretici ve kursiyerler tekstil atıklarını ayrıştırıyor. Ayrıştırılan ürünler kendi alanlarında kategorize ediliyor. Sonra bunlardan kıyafet hazırlanıyor. Doğaya çöp olarak gidebilecek olan bütün ürünleri toparlamaya talibiz. Kadınlar evde sosyal medyada geçirecekleri boş vakitleri burada meslek öğrenme noktasında değerlendiriyor. Bir yıl içerisinde 5-6 tona yakın atık ürün topladık. Bu atık ürünlerimizden, maharetli eller tarafından yüzlerce kıyafet elde edildi. Ürünlerin bir kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor, bir kısmının da satışından elde edilen gelirle kursiyerlere ekonomik katkı sağlanıyor."

        - "Atılacak kumaşı bir çocuğa kıyafet ya da bir ürüne dönüştürüyoruz"

        Atölyede usta öğretici Şahide Gül, kursların kadınların meslek edinmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

        Kadın kursiyerlere her türlü desteğin sağlandığını bildiren Gül, kadınların iş hayatına katılmalarına destek olduklarını dile getirdi.

        Kursiyerlere dikiş, kesim, makine kullanımı gibi tüm temel eğitimleri verdiklerini aktaran Gül, isteyen kursiyerlerin belge alarak iş yerini açabilecek seviyeye geldiğini, aynı zamanda evlerinde de üretim yapabilecek beceri kazandıklarını ifade etti.

        Geri dönüşüm bilincinin eğitimlerin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Gül, şunları aktardı:

        "Amacımız sadece üretmek değil aynı zamanda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak. Evdeki eski bir kıyafet bile yeniden tasarlanarak farklı bir ürüne dönüştürülebilir. Kumaşın yapısına göre bazen elbise bazen çocuk kıyafeti bazen de farklı aksesuarlar üretiyoruz. Atılacak kumaşı bir çocuğa kıyafet ya da birine hediye edilebilecek bir ürüne dönüştürüyoruz. Bu hem çok değerli hem de çok anlamlı bir çalışma."

        Kursiyerlerden Nafize Yaşar ise iki yıldır kursa devam ettiğini belirterek, atölyede üretmenin kendileri için büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

        Yaşar, geri dönüşümle çocuklara ve ailelere kıyafet dikildiğini anlatarak, "Atölye, özellikle eğitim imkanı bulamamış kadınlar için kendi ayakları üzerinde durma açısından çok önemli bir fırsat." dedi.

        Kursiyerlerden Mehdiye Aktuğ da atölyede üretim yapmanın keyifli olduğunu dile getirdi.

        Aktuğ, "Burada atık malzemelerden elbiseler, seccadeler ve çeşitli ürünler dikiyoruz. İnsanlar elbise dikmenin zor olduğunu düşünüyor ama aslında çok pratik. Dikiş yaparken insan rahatlıyor, stres atıyor. Geri dönüşümle ürün elde etmek de ayrıca güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

