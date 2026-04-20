        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da deniz dibi temizliği yapıldı

        Giriş: 20.04.2026 - 18:02 Güncelleme:
        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli dalgıçlar denizde dip temizliği yaptı.


        İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Bünyamin Örnek, gazetecilere, hafta kapsamında birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi. 


        Marmara Denizi'nin temiz tutulması adına çalışmalar yaptıklarını belirten Örnek, "Farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinlik yapmak istedik. Deniz polisi de bizlere destek oldu. Denizden çıkarılan atıklar sahilde sergilenecek. Çevremizi, denizlerimizi temiz tutmalıyız. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmalıyız." dedi. 


        Denizden çıkarılan ağ, cam şişe, tekne parçaları ve evsel atıklar Rumeli İskelesi'nde sergilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

