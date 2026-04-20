Tekirdağ'da küçük tekneli balıkçılar istavrit ve sardalya için ağ atıyor

Tekirdağ'da av sezonunun 15 Nisan'da büyük tekneler için sona ermesinin ardından, tüketicinin taze balık ihtiyacını küçük tekneler karşılıyor.



Yasağın dışında kalan küçük tekneler, Marmara Denizi'ne taze balık için açılmaya devam ediyor.



Balıkçılar, istavrit ve sardalya umuduyla ağ atıyor.



Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine 12 metrenin altındaki balıkçı teknelerinin avlanmaya devam ettiğini söyledi.



Av yasağı süresince tezgahların balık ihtiyacını küçük tekne balıkçılarının karşılayacağını aktaran Pehlivanoğlu, "Büyük tekneler için yasak başladı. Onun dışındaki küçük tekneler avlanmaya devam ediyor. Tezgahlarda her zaman taze balık olmaya devam edecek. 'Yasak başlayınca artık balık hiç tutulmuyor' gibi düşünülmemesi gerekiyor." dedi.



Balıkçı Naim Şirinkan da av yasağıyla bütün balıkçılara avlanmanın yasak olacağı algısının yanlış olduğunu dile getirdi.



Tezgahlarda her zaman günlük, taze balık olduğunu ifade eden Şirinkan, istavrit, sardalya, çinekop ve mezgit avcılığının sürdüğünü aktardı.







