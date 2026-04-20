        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Van'da ziyaretlerde bulundu:

        Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Van'da ziyaretlerde bulundu:

        Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin​​​​​​​, Van'da ziyaretlerde bulundu, öğrencilerle bir araya geldi.

        Giriş: 20.04.2026 - 17:41 Güncelleme:
        Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Van'da ziyaretlerde bulundu:

        Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin​​​​​​​, Van'da ziyaretlerde bulundu, öğrencilerle bir araya geldi.

        Xuebin ve beraberindeki heyet, ilk olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret etti.

        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin'in de hazır bulunduğu görüşmede, akademik ve bilimsel işbirliği konuları ele alındı.


        Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki "Kedi Villası"na geçen Xuebin, Van kedilerini inceledi, cep telefonuyla görüntüledi ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya'dan bilgi aldı.

        Bedesten Çarşısı'na da giden Xuebin, burada esnafla sohbet ederek kentin yöresel ve el işi ürünlerini inceledi.

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'yı makamında ziyaret eden büyükelçi, programı kapsamında Edremit ilçesindeki Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi, okula akıllı ekran ile resim malzemeleri desteğinde bulundu.

        - "Firmalarımız arasındaki işbirliğini geliştireceğiz"

        Xuebin, tercümanı aracılığıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Van'a ilk kez geldiğini belirten Xuebin, kentin çok güzel manzaralara sahip olduğunu söyledi.

        Van halkının misafirperverliğinden etkilendiğini ifade eden Xuebin, şunları kaydetti:

        "Bu nedenle Van'dan derinden etkilendim. Son yıllarda iki ülke liderlerinin öncülüğünde her alandaki işbirliğimiz hızlı bir şekilde gelişmektedir. Kültürel ve yerel düzeydeki işbirlikleri de ikili ilişkilerimizin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. İlerleyen dönemde Van ile her alandaki iş birliğimizi daha da derinleştirmeye hazırız. Karşılıklı anlayışımızı daha da artıracağız. Kültürel etkileşimi artıracak ve firmalarımız arasındaki işbirliğini geliştireceğiz."

        Bugün Van ile özellikle kültür ve eğitim alanındaki işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Xuebin, "Önümüzdeki süreçte bu alanlardaki işbirliklerimize ivme kazandıracağız. Umarım Van'ı yeniden ziyaret etme fırsatı bulurum. Kültür ve Turizm Müdürümüze nazik ev sahipliği ve özenli düzenlemeler için ayrıca teşekkür ediyorum. Pekin'de Sayın Kültür ve Turizm Müdürümüzü ağırlamak istiyoruz. Böylece turizm ve kültür alanındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşıyabiliriz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek

        Benzer Haberler

        Van'da kümes ve tandır olarak kullanılan yapı çöktü
        Van'da kümes ve tandır olarak kullanılan yapı çöktü
        Van'da kışın uzaması semaver ve mangal sezonunu geciktirdi
        Van'da kışın uzaması semaver ve mangal sezonunu geciktirdi
        Bahçesaray'da su taşkını tehlikesi
        Bahçesaray'da su taşkını tehlikesi
        Van'da silah ve kaçak malzeme ele geçirildi
        Van'da silah ve kaçak malzeme ele geçirildi
        Van'da etkili olan yağışlarla Muradiye Şelalesi daha coşkulu akmaya başladı
        Van'da etkili olan yağışlarla Muradiye Şelalesi daha coşkulu akmaya başladı
        Van Gölü kıyılarında suyun rengi kahverengiye döndü
        Van Gölü kıyılarında suyun rengi kahverengiye döndü