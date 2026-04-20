Van'da silah ve kaçak malzeme ele geçirildi

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda silah, fişek ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12-19 Nisan'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 20 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 18 tabanca fişeği, 5 silah parçası, 1553 paket sigara, 1020 litre akaryakıt, 300 cinsel içerikli macun, 260 kilogram açık tütün, 14 cep telefonu aksesuarı ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

