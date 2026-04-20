Van'da terör soruşturmaları kapsamında 4 zanlı yakalandı
Van'da terör soruşturmaları kapsamında yakalanan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Giriş: 20.04.2026 - 12:25
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 12-19 Nisan'da yürütülen çalışmalarda, iki terör örgütü PKK/KCK, bir FETÖ ve bir dini istismar eden terör örgütleri zanlısı gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri