Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 12-19 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

