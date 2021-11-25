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Yerli aşı ne zaman vurulacak? Turkovac ne zaman çıkacak?

Yerli aşı 'TURKOVAC'’ın Faz-3 çalışmalarında sona yaklaşılırken, vatandaşlar aşı için gönüllü olmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınını kontrol altına almak ve bitirmek için en önemli silah aşılar. Vatandaşlar "Yerli aşı ne zaman çıkacak, Turkovac aşısı son durum ne?" Sorularına yanıt arıyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı Turkovac hakkında açıklamalarda bulundu. İşte konuya ilişkin detaylar...

Yerli aşı ne zaman vurulacak? Turkovac ne zaman çıkacak?

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