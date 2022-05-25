Çocuklar için yerli zeka oyunu 0:00 / 0:00

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Eğitici zeka oyunlarına odaklanan yerli mobil uygulama RitimUS uygulama mağazalarında yerini aldı. 1 yılı aşkın süredir 16 kişilik ekip ve akademisyenler ile birlikte geliştirilen RitimUS, okulda öğrenilen becerilerin geliştirilmesi için sunduğu günlük egzersizlerle, öğrenmeyi daha eğlenceli hâle getirmeye odaklanıyor.

Temelde ilköğretim düzeyindeki çocuklar için geliştirilen uygulama, 250 oyun, 600 bölüm ve 6 farklı raporlama seçeneğisunuyor. Uygulamada ayrıca okul öncesi için de eğitsel oyunlar bulunuyor.

Telefon ve tablet üzerinden erişilebilen mobil uygulamada sunulan egzersizlerle öğrencinin güçlü ve zayıf olduğu alanlar raporlama kısmından görülebiliyor.

ÖĞRETMENLER İÇİN KURUMSAL PANEL

Öğrenciler ya da velilerin doğrudan Google Play ve App Store’dan ücretsiz olarak indirebildiği uygulama, okullar ve öğretmenler için de kurumsal hizmetler sunuyor. Öğretmenler, kurumsal panel üzerinden öğrencilerine oyun ödevlendirmesi yapabiliyor, bu ödevlendirmeler neticesinde raporları inceleyerek öğrencinin matematik, Türkçe ya da görsel hafıza gibi çeşitli beceri alanlarındaki artı ve eksilerini görebiliyor.

Ritimus Eğitim Oyunları ve Yazılım Bilişim Teknolojileri tarafından geliştirilip, sunulan uygulamada yer alan oyunlarda, pedagogların incelemesi ile şiddet içeriği, müstehcen içerik ya da çocukların olumsuz etkileneceği herhangi bir içerik olmamasına dikkat ediliyor.