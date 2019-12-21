HABERTURK.COM

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) geliştirdiği yerli otomobilin yüzünü göstermesine artık günler kaldı. Öyle ki, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, yerli otomobil 27 Aralık'ta kamuoyuna tanıtılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarının hemen arkasından ise, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yerli otomobili üzerindeki örtüler gösteren fotoğraflar paylaşmıştı.

Bugün ise, yerli otomobilin kamuflajlı halinin TOGG'un genel merkezinin önündeki görüntüleri ortaya çıktı.

Hem Bakan Varank'ın paylaştığı fotoğraflar hem de yeni ortaya çıkan görüntüler, otomobilin tasarımı hakkında ip uçları vermesi bakımında dikkat çekiyor.

3 MODEL SERGİLENECEK

TOGG'un Gebze'de yer alan Bilişim Vadisi'ndeki genel merkezinde tanıtılması beklenen yerli otomobilin, ilk etapta C-segmentte yer alan elektrikli bir SUV olacağı belirtiliyor.

Otomobilin prototipinin sergileneceği etkinlikte ise iki SUV bir de sedan modelin sahneye çıkacağı ifade ediliyor.

TOGG'un ürün gamındaki tüm modellerin elektrikle çalışan otomobillerden oluşacağı aktarılırken, bu modellerin nerede üretileceği ile ilgili bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.

Yerli otomobilin yollara çıkacağı tarih ise 2022 olarak açıklanıyor. Otomobilin tasarımında İtalyan Pininfarina'nın dokunuşlarının olduğu aktarılırken, 27 Aralık'ta tanıtılacak SUV modelin Pininfarina'nın K350 konseptinden izler taşıyabileceği belirtiliyor.