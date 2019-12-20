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HABERTURK.COM

Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtılacağı tarih kesinleşti. Yerli otomobilin ön gösterimi, 27 Aralık'ta Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde yapılacak.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, 27 Aralık'taki tanıtım etkinliğinde iki farklı elektrikli SUV model vitrine çıkacak. Bunların yanı sıra, bir de sürpriz bir model tanıtılacak.

SEDAN OLABİLİR

Türkiye'de tüketiciler Avrupa'nın aksine en çok sedan modelini tercih ettiği için sürpriz modelin hatchback yerine sedan olması bekleniyor.

Her üç modelin de elektrikle çalıştığı belirtilirken, prototip modellerin Türkiye'nin gözü önünde küçük bir tur atacağı belirtiliyor.

Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'ndeki yerli otomobil sunumunu Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş yapacak.

Yerli otomobil projesi dünya çapında yetkinliği olan bir ekip ve elbette Türk mühendisler tarafından hayata geçiriliyor.

8 YIL ÖNCE GÜNDEME GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobil projesini 8 yıl önce dile getirmiş ve Ocak 2011’de yerli otomobil için ‘babayiğitlere’ çağrı yapmıştı. Bu konuda ilk somut adımlar 2 Kasım 2017’de atıldı ve Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding’den oluşan 5 ‘babayiğit’ kamuoyuna tanıtıldı.

5 babayiğit imzalanan protokol ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TOBB koordinasyonunda Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) adı altında çalışmalarına başladı. 5 şirketin hisse payları yüzde 19, TOBB'un hissesi ise yüzde 5 oldu. TOGG'nin başına ise CEO olarak Haziran 2018'de Alman Bosch'un Türk yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş getirildi.

Aralık 2018'de Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu grupları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapıldı.

NEREDE ÜRETİLECEĞİ HENÜZ AÇIKLANMADI

TOGG'un genel merkezi bir süre önce Bilişim Vadisi'ne taşınmıştı. Dolayısı ile Türkiye'nin Otomobili'nin planlama ve pazarlama faaliyetlerinin Bilişim Vadisi'nde gerçekleştiriliyor.

Fakat, yerli otomobil için kurulacak fabrikanın lokasyonu ise henüz açıklanmış değil.