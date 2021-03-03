Yerlilik yüzde 1'den yüzde 22'ye çıktı 0:00 / 0:00

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Blgi ve iletişim teknolojileri şirketi Netaş ve ana hissedarı ZTE’nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) ev sahipliğinde düzenlediği“Türkiye’de 5G Teknolojisi” etkinliğinde, 5G ile ilgili dünyadaki yeni gelişmeler ve küresel çaptaki başarılı uygulamalar ele alındı.

Ankara’da gerçekleştirilen etkinlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölgesi Başkanı aynı zamanda Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng, Netaş CEO’su Ali Emir Eren açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

“YERLİLİK ORANINI YÜZDE 1’DEN YÜZDE 22’YE ÇIKARDIK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada, iletişim teknolojilerinde yerlilik oranının artırılması için ciddi çaba sarf ettiklerini belirterek, “2016 yılında 4.5G’yi gerçekleştirdiğimizde yerlilik oranımız yüzde 1’in altındaydı. Bugün yerlilik oranımızı yüzde 22’lere çıkardık. Ama bu yeterli değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlayan Milli Teknoloji Hamlesi ile ivme kazanan yerli ve milli üretim Netaş ve ZTE’nin de destekleriyle daha iyi noktalara varacak” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin sabit ve mobil altyapısının yanı sıra, uydu geliştirme sistemlerinde de önde gelen ülkeler arasında yer aldığına işaret eden Sayan, şöyle devam etti:

“Teknolojik altyapımızı daha da güçlendireceğiz ve siber vatanımızı kendi ürettiğimiz yazılımlarla korumaya devam edeceğiz. Bunu çok değerli paydaşlarımız ile yapıyoruz. 1967’den beri devam eden Netaş ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Netaş’ın küresel bir aktör olan ZTE ile işbirliğinin daha da güçlenerek devam etmesini bekliyoruz. ZTE’nin, global birikimleriyle Netaş ile birlikte ürünlerini yerlileştirme konusundaki çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Avrupa’da başarıyla gerçekleştirdiği 5G teknolojisi ile bankacılıkta kurduğu sistemi biliyoruz. Netaş ile ülkemizde benzer uygulamalar yapacağını ve yıllar boyunca elde ettiği tecrübeleri birlikte büyüteceğimize inanıyoruz.”

“MİLLİ HABERLEŞME PROJESİ’NİN İLK FAZI 31 MART’TA TAMAMLANIYOR”

Dünyada Telekom pazarının 200 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise,“Hedefimiz ülke olarak bu pazardan en fazla payı almak. 5G’ye yerli ve milli imkanlarla en kısa sürede geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği milli teknoloji hamlesi vizyonu ile elektronik haberleşme alanında paydaşlarımızla gösterdiğimiz çabanın somut sonuçlarını da almaya başladık. Uçtan Uca Yerli ve Milli Haberleşme Projesi’nin ilk fazını 31 Mart’ta tamamlıyoruz” dedi.

Karagözoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“5G ve ötesi teknolojilere mümkün olan en yüksek yerli ve milli imkanlarla çıktığımız yolda, birçok alanda olduğu gibi Netaş en önemli paydaşlarımızdan biri oldu. 5G uygulamaları kapsamında kurduğumuz 5G TR Forum’da Netaş çekirdek ağ grubunun itici grubu olarak tüm çalışmalara önemli katkılar sağladı.”

“MOBİLDE TÜRKİYE KİLİT PAZAR”

ZTE’nin hedefinin dijital ekonominin altyapısını oluşturarak binlerce endüstrinin dijital ve akıllı dönüşümünü sağlamak olduğunu vurgulayan ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölgesi Başkanı aynı zamanda Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng, “2017 yılında ana hissedarı olduğumuz Netaş’ın vizyonu ve faaliyet alanı ZTE'nin denizaşırı büyüme stratejisiyle son derece uyumlu ve tamamlayıcı nitelikte. Netaş ve ZTE'nin sinerjisi, Türkiye'nin bilgi ve iletişim sektörünün gelişimine özellikle de yerlileştirme çalışmalarına büyük katkı sağlıyor. Türkiye, kendi bölgesinde mobil abone büyümesi için kilit bir pazar. Telekom sektörü hızlı bir büyüme gösteriyor” dedi.

36.000'den fazla patente sahip olan ZTE’nin 5G Standart Temel Patentlerde (SEPs) ilk üç şirket arasında yer aldığını ve 55 ticari 5G sözleşmesini başarıyla gerçekleştirerek dünya çapında 90'dan fazla operatörle işbirliği yaptığını ifade eden Peng, şunları söyledi:

“ZTE, Çin'de 240'tan fazla şehirde 200 milyon kullanıcıya hizmet vermesi için 250.000 5G sitesini devreye aldı. Tüm dünyada sanayi, ulaşım, enerji, sağlık hizmetleri, eğitim ve medya dahil olmak üzere 15 sektörde 500'den fazla ortaklık kurdu ve ortaklarıyla birlikte 86 5G yenilikçi uygulama senaryosu çalıştı. Ekolojik kaynakları genişletmeye, 5G inovasyonunu derinleştirmek için küresel ortaklarla çalışmaya, 5G ticari başarısı yaratmaya ve dijital ekonomiyi inşa etmeye devam edeceğiz.”

“4 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF SAĞLADIK”

Netaş CEO’su Ali Emir Eren ise Netaş’ın kurulduğu günden bu yana Türkiye’ye iletişim teknolojilerini yerli olarak sunmak için çalıştığını ve bu sayede ülkeye 4 milyar doların üzerinde tasarruf sağladığını vurguladı. 5G teknolojilerinin dünyayı bambaşka bir noktaya getireceğine işaret eden Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre 5G teknolojisi, 2035 yılına kadar, sadece kendi ekosistemi için 3.6 trilyon dolarlık ekonomik büyüme ve 22.3 milyon kişilik istihdam oluşturacak. 5G'nin diğer endüstrilere etkisi ise 13.2 trilyon dolara yaklaşacak. 5G dünyanın sinir sistemini oluşturacak; milyarlarca noktanın çok daha hızlı bir ağ üzerinden birbirine bağlanmasını sağlayacağından, büyük verinin gücünü ve anlamını artıracak. Savunmadan eğitime, ulaşımdan finansa, üretimden eğlenceye yaşamın her alanında etkisi büyük olacak. Bu nedenle ülkeler stratejilerini 5G üzerine kuruyor ve telekom operatörleri 2025 yılına kadar yapacakları 1.1 trilyon dolarlık yatırımın yüzde 80’ini 5G’ye yapmayı planlıyor.”

YÜKSEK İLETİŞİM TEKNOLOJİ MERKEZİ N.VISIONLAB AÇILDI

5G Teknolojileri etkinliğinde, Netaş’ın bilgi ve iletişim teknolojileri ekosisteminin buluşma noktası olarak tasarladığı yüksek iletişim teknolojileri merkezi N.visionLab’ın açılışı da gerçekleştirildi.

Ankara’dan İstanbul’a online bağlantı ile gerçekleştirilen açılışta N.visionLab ile ilgili bilgi veren Ali Emir Eren, “Ar-Ge’mizi ve yeni nesil Telekom altyapımızı ekosisteme açacağımız N.VisionLab’da, IPTV, 5G Deneyim, Akıllı Yaşam ve Yerlileştirme alanları yer alıyor. N.visionLab’da hem kendi Ar-Ge’mizle hem start-uplar ile geliştireceğimiz ürünleri, hem de yerlileştirdiğimiz ZTE ürünlerini, öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarına sunacağız, sonra da dünyaya ihraç edeceğiz. N.visionLab’ın yakın coğrafyamızda 5G’nin inşasında da önemli bir merkez haline gelmesini hedefliyoruz” dedi.