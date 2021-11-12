DHA

Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi uzantısında 2019 yılında Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle İslahiye ve Nurdağı Havzası´nda Yesemek odaklı yüzey alan çalışması gerçekleştirildi.

DHA'nın haberine göre Yesemek Heykel Atölyesi'nin doğu kısmına uzanan 3,5 kilometre uzunluğunda ve 1 kilometrelik genişliğinde büyük bir tepe ve yaklaşık 200 hektarlık alana yayılan büyük bir kent olduğu anlaşıldı.

Bu çalışmada Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi´nin tarihini ve amacını ortaya koyan yüzey bulgular, buranın bir kent olduğu ve Yesemek Heykel Atölyesi´nin Genç Hitit'in birkaç yüzyıl eski döneme, Hitit İmparatorluk çağına ait olduğu ortaya çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Gaziantep Müze Müdürlüğü Başkanlığı´nda Gaziantep Üniversitesi´nin bilimsel danışmanlığında 31 yıl aradan sonra 600 metrekare alanda başlatılan kurtarma kazısıyla yeni heykellerin gün ışığına çıkarılarak müze alanın genişletilip ziyaretçilere daha fazla heykeli ziyaret etme imkanı sağlanması hedefleniyor.

'31 YIL SONRA KAZI YAPILMASI HEYECANLANDIRDI'

Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde başlatılan kurtarma kazılarının 31 yıl aradan sonra başlatıldığını ifade eden Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, "Özellikle bilimsel anlamda kazılara başlamak bizleri mutlu etti. Burayla birlikte eş zamanlı yürüttüğümüz iki kurtarma kazımız daha var. Bir hafta önce başladığımız kazılarda Yesemek Açık Hava Müzesi´nin daha önceki yıllarda yapılan kazıların hemen yanında kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz. Bu kazımızla birlikte mevcut Hava Heykel Atölyemizin gezi güzergâhını biraz daha geniş alana projelendirerek buraya gelen ziyaretçilerin daha fazla eser görmesini sağlamak olacaktır" diye konuştu.

'ALANI GENİŞLETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Alanı genişletmeyi düşündüklerini belirten Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin ise, "Yesemek Heykel Atölyesi´nin gerçek anlamda tarihini ve amacını ortaya koyan büyük bir kent yerleşmesini tespit etmiştik. Görünen o ki yüzey bulguları bu kentin Hitit İmparatorluğu çağına tarihlendiğini dolayısıyla artık Yesemek Heykel Atölyesi´nde genç Hitit, demir çağına değil, Hitit İmparatorluk çağına ait olduğunu muhtemel birkaç yüzyıl eski bir döneme tarihlendiğini ortaya koydu. Yesemek Heykel Atölyesi´nin bulunduğu alanda Gaziantep Müzesi Başkanlığı´nda ve üniversitemizin bilimsel danışmanlığında kurtarma kazıları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar çok önemli 30 yıl sonra yapılan ilk kazı çalışmaları. Yesemek´teki heykel üretim teknikleri, aşamaları hakkında daha kapsamlı bilgilere ulaşmak, tarihlendirmeye katkı sunacak bulgulara ulaşmak hedefimiz. Bu alanda açığa çıkarılacak yeni heykellerle birlikte açık hava müzemizin boyutu da genişleyecek, teşhir alanı yeni düzenlemeler Yesemek´e önemli bir katkı sunacaktır. 600 metrekarelik alan içerisinde çalışıyoruz, iklim koşulları elvermesi halinde alanları genişletmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız çok yeni olmasına rağmen yüzeyde görülen heykellere ait izler var. Çok ince bir çalışmayla heykellerin çevresindeki topraklar yıkanarak mikro ölçekte üretim teknikleriyle ilgili somut bilgiler elde etmeyi hedeflemekteyiz" dedi.