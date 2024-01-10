Yeşil Pasaport nedir, nasıl alınır? Yeşil Pasaport ne işe yarar, kimler alabilir?
MHP, 15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına yeşil pasaport verilebilmesine yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Meclis Başkanı Kurtulmuş da, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, "Ümit ediyorum ki en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport almaları mümkün olur" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda araştırılan: "Yeşil Pasaport nedir, nasıl alınır? Yeşil Pasaport ne işe yarar, kimler alabilir?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
MHP, 15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilebilmesine yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Peki, Yeşil Pasaport nedir, nasıl alınır? Yeşil Pasaport ne işe yarar, kimler alabilir? İşte merak edilen soruların yanıtları...
HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT NEDİR?
Hususi pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüne denir. Yeşil renkli olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır. Hususi pasaportun birçok ayrıcalığı bulunur. Birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş sağlar.
HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT KİMLERE VERİLİR?
Hususi pasaport, sadece devlet kuruluşunda memur statüsüne sahip ve Emekli Sandığına kayıtlı kişilere verilmektedir. Bunun yanında;
TBMM eski üyeleri ve eski bakanlara,
Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlilerine,
Büyükşehir il ve ilçe başkanlarına (görev süreleri boyunca),
Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanlarına,
Devlet sporcularına,
Belirli şartlara tabi olmak üzere Özelleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına,
2017’de çıkan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” isimli yasa gereğince belirli ihracat oranlarını geçmiş iş adamlarına,
Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocuklarına ve eşine yeşil pasaport verilir.
HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT NASIL ALINIR?
Hususi pasaport başvurusu yapacak kişilerin gerekli belgeleri tamamlayarak ve gerekli ödemeleri yaparak il nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Yeşil pasaport başvurusu için randevu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasından online olarak alınabilir.
YEŞİL PASAPORT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
Yeşil pasaport için gereken yeterlilikleri taşıyanlar, hususi pasaport için başvuru yapıp ayrıcalıklarından yararlanabilirler. Bu durumda yeşil pasaport için gerekli evraklar eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır. Ayrıca yeşil pasaport için gerekli evraklar, çalışanlar ve emekliler için farklılık göstermektedir. Yeşil pasaport için gerekli evraklar şu şekilde belirtilmiştir;