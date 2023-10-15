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        Yeşil Sol Parti, HEDEP oldu

        Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle parti isminin, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin Olağanüstü Kongresi'nde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ele başının posterinin açılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan iki şüpheli tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmışlardır" denildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:52
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        Yeşil Sol Parti, HEDEP oldu
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        Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

        4. Olağan Büyük Kongre'de, Divan Başkanlığına Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş seçildi.

        Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, kongrede yaptığı konuşmada, bir miras devraldıklarını, bu mirasın Yeşil Sol Parti ile yürüyüşüne devam ettiğini, bugün de yeni parti ve parti yönetimi ile yoluna devam edeceğini söyledi.

        Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı İbrahim Akın da kongreye büyük engelleri aşarak geldiklerini belirterek, demokratik siyasete yönelik her türlü saldırı, gözaltı ve tutuklamayı kabul etmediklerini dile getirdi.

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        Akın, son zamanlarda Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve dünyanın birçok yerinde sürdürülen vesayet savaşlarının, artık üçüncü paylaşım savaşına doğru gittiğini vurguladı.

        İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmanın, Türkiye'yi de etkilemeye başladığına dikkati çeken Akın, "Bu savaşlar, Filistin'de birçok insanın katledilmesine sebep olmaktadır. Buradan sesleniyoruz; savaş çözüm değildir. Savaş kandır, çocukların ve kadınların katledilmesidir. Biz, Filistin halkının meşru mücadelesinin yanındayız. Her zaman yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin isminin, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Eş Genel Başkanlıklara ise Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ile Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan aday gösterildi.

        Yaklaşık 800 delegenin oy kullanacağı kongrede, eş genel başkanlar ile 80 asil ve 35 yedek üyeden oluşacak Parti Meclisi ile Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri belirlenecek.

        Bu arada kongrenin yapıldığı salonda sahneye çıkan yüzleri kapalı 2 genç, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

        Bir süre sahnede kalan 2 kişi, daha sonra alandan uzaklaştı.

        SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

        Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "15.10.2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin Olağanüstü Kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ele başının posterinin açılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan iki şüpheli tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmışlardır." denildi.

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