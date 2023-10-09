"Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne -babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa'nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek

"Yeşil Vadi’nin Kızı"nın 72'nci bölümünde; Öykü, Karakiraz’dan ayrılırken Metin’in kaza yaptığını görür. Bu kaza, Öykü ve Metin için yeni bir yolun başlangıcı olur. Orhan, Şevket Bey’den gelen tehdit telefonlarıyla iyice gerilirken; Metin başına gelenlerin sorumlusunu bulur. Büşra’nın yaptıklarına daha fazla dayanamayan Selim boşanmaya karar verir. Boşanmanın gerçek sebebini öğrenen Reyhan yıkılır.

"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy ve Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

"Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümüyle yarın saat 10.00’da SHOW TV’de!