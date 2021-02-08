01 BADEM ŞEKERİ (1963)



Efgan Efekan, Türkan Şoray, Fikret Hakan, Fatma Girik, ÖztürkSerengil, Vahi Öz, Leman Akçatepe, Mualla Süer ve Hulusi Kentmen



Osman F. Seden 'in yönettiği romantik komedi türündeki filmin kadrosu tam bir yıldızlar topluluğu...



'Hulusi Paşa' ile 'Horoz Ali Paşa'nın aileleri, yıllardır birbirlerine düşmandır. Ezelden beri süregelen bu düşmanlıkla iki aile birbirlerinin çocuklarını öldürmektedir. Yıllardır ülkenin farklı uçlarında yaşayan iki aile, İstanbul'a taşınınca düşmanlık yeniden alevlenir.

02 AYHAN IŞIK



Türk sinemasının 'Taçsız Kral'ı Ayhan Işık'ın sol ayağı Türker İnanoğlu'nun yönettiği 1966 yapımı 'Vur Emri'nin setinde geçirdiği kazayla kırıldı. Işık, film çekimleri nedeniyle evde olamadığı günlerin acısını kızı Serap ile özlem gidererek çıkardı.



Birbirlerini seven 'Ali' ve 'Gül', evlenecekleri günün hayalini kurar. Ancak 'Gül'ün babası bu evliliğe karşıdır. Adam, kızının bir fabrikada müdür olarak çalışan 'Turgut' ile evlenmesini ister.



03 AFACAN KÜÇÜK SERSERİ (1971)



Sadri Alışık ve Menderes Utku



Ülkü Erakalın 'ın yönettiği film, çocuk oyuncuların yükselişte olduğu dönemde çekildi.



Annesinin terk edip gittiği Afacan, kimsesizler yurdunda yaşayan bir çocuktur. Afacan kaldığı yurttan kaçarak sokaklarda yankesicilik yapan Hüsnü ile karşılaşır. Arkadaş olan ikili birlikte yaşamaya başlar.



Sadri Alışık, 'Hüsnü' karakteriyle Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında 'Altın Portakal' kazandı.



04 KANLI DENİZ (1974)



Tarık Akan, Orçun Sonat, Hale Soygazi ve Halit Akçatepe



Orhan Elmas 'ın yönettiği filmin büyük bölümü Marmara Adası'nda çekildi. Çekimlerde uzaktan kumandalı büyük beyaz köpekbalığı modelinin kullanıldığı 'Jaws'tan bir yıl önce çekilen filmde gerçek boyutta uzaktan kumandalı kılıçbalığı modeli kullanılmıştı.



'Ahmet' ile 'Aziz', balıkçılıkla uğraşan iki gençtir. İki adam da gönlünü, balıkçı 'Veli'nin yeğeni olan 'Meryem'e kaptırır. 'Meryem'in gönlü 'Ahmet'ten yanadır. 'Meryem'in amcası 'Veli'nin 'Aziz'in babasına olan borcu işlerin karışmasına neden olur. 'Aziz'in babası, borcuna karşılık 'Meryem'i 'Aziz' ile evlendirmesini ister. Bunu öğrenen 'Ahmet', 'Veli'nin borcunu ödemeye karar verir. Ancak 'Aziz', borcun ödenememesi için elinden geleni yapar.

05

CEMİL (1975)



Cüneyt Arkın, Ahmet Mekin, Eşref Kolçak ve Yıldırım Gencer



Melih Gülgen 'in yönettiği film, Türk sinemasının karizmatik erkekler geçidi niteliğinde bir kadroya sahip.



'Komiser Cemil' devriye gezerken aldığı ihbar sonucu kumsalda genç bir kızın cesedini bulur. Arkadaşı 'Ahmet ile beraber kızının otopsisinde tanıştığı babası emekli subay 'Tahsin'den etkilenen 'Cemil', kızının katillerinin bulunması için gerekli operasyonlara başlar. Yaptığı araştırmalar onu yurt dışıyla da bağlantılı olan bir uyuşturucu şebekesine götürür. 'Tahsin' de kendi çabalarıyla adamların izini bulur, çatışmaya girer.



Yeşilçam;

Türk sineması, 1960'tan sonra büyümeye başlayınca yapım şirketleri, ofislerini İstanbul'un merkezi konumundaki Beyoğlu'nda açmaya başladı.

Bir süre sonra yapım şirketlerinin çoğunun ofisleri Yeşilçam Sokağı'nda olunca Türk sineması için 'Yeşilçam' tabiri kullanılmaya başlandı.

1973'te TV'nin yaygınlaşmasıyla zayıflayan Türk sineması, 1975'ten itibaren seks filmlerinin hegomanyasına girmesiyle Beyoğlu'ndaki birçok yapımcı, film çekemediği için sinema işinden uzaklaştı.

Yeşilçam Sokağı'ndaki yapımcı ofisleri de birer birer kapanınca 'Yeşilçam' tabirinin kullanımı 1980'den sonra tamamen bırakıldı.

Bu nedenle 1960 - 1980 arasındaki dönem; Yeşilçam, bu dönemde çekilen filmler ise Yeşilçam filmleri olarak tanımlanıyor. Bu dönemde 3.825 film çekildi.

Günümüzde ise yapım şirketlerinin ofisleri genel olarak Levent'te. 'Yeşilçam Sineması'ndan yola çıkacak olursak günümüz Türk sineması, 'Levent Sineması' olarak tabir edilse yeridir.