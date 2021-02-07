01 ACI HAYAT (1962)



Türkan Şoray - Ayhan Işık



Metin Erksan 'ın yönettiği siyah - beyaz film, Türk sinemasının klasiklerinden biri.

Şımarık bir genç olan 'Ender', kaynakçı 'Mehmet'in evlenmek üzere olduğu manikürcü kızı 'Nermin'i iğfal eder. 'Mehmet', zengin olduktan sonra 'Ender'in kız kardeşini iğfal edip intikamını alır.



Ali Uğur , Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Görüntü Yönetmeni' dalında 'Altın Portakal' kazandı.

02 SUÇLULAR ARAMIZDA (1964)



Belgin Doruk - Ekrem Bora



Metin Erksan 'ın yönettiği film, emperyal gücün sağladığı olanaklarla, teşviklerle zengin olmuş, dönemin zenginleştirdiği burjuva bir aileyle yoksul, kenar mahalle insanlarının hikâyesini konu edindi.



İstanbul'da yaşayan zengin bir ailenin konağında, oldukça kıymetli olan bir kolye çalınır. Hırsızın evin içinden bir kişi olduğu şüphesiyle evin sahipleri, evde çalışanlara sınıf farklılıkları nedeniyle önyargılarla yaklaşmaya başlar.



İzmir Enternasyonal Fuarı 1. Film Şenliği'nde 'En İyi Yönetmen' ve aynı yıl Milano Film Festivali'nde 'En İyi Sosyal İçerikli Film' ödüllerini kazandı.

03 DİŞİ DÜŞMAN (1966)



Hülya Koçyiğit - Cüneyt Arkın



Nejat Saydam 'ın yönettiği filmde Rus casusu 'Irene'yi canlandıran Ajda Pekkan da rol aldı.



'Şemsi Bey' ile adamları Bizans İmparatorluğu'nun gizli hazinesinin peşine düşmüştür. Ancak hazineyi arayan sadece onlar değildir. Rus bir casus olan 'Irene' de hazinenin peşindedir.

04 KEMAL SUNAL



Türk sinemasının efsane oyuncusunun 1960'lı yılların ortalarıdaki oyunculuk kimliği.

05 BABA BİZİ EVERSENE (1975)



Barış Manço - Meral Zeren



Oksal Pekmezoğlu 'nun yönettiği film, Barış Manço'nun sinemada oyunculuk yaptığı tek yapım olma özelliğine sahip.



'Mahir', patron yardımcısı ve satış temsilcisi olarak çalıştığı ilaç fabrikasının sahibi 'Fazıl Bey'in kızı 'Sevim' ile yıllar önce bir aşk yaşar. 'Fazıl Bey', bunu öğrenince ' Sevim'i, Mahir'i unutması için yurt dışına gönderir. 'Sevim', Türkiye'ye geri dönünce 'Mahir' ile tekrar aşk yaşamaya başlar.



Doğukan Manço , bir gün babasına sordu; "Neden başka film yapmadın?"

Barış Manço'nun cevabı şuydu; "Benim alanım farklı, bir film yeter."



Yeşilçam;

Türk sineması, 1960'tan sonra büyümeye başlayınca yapım şirketleri, ofislerini İstanbul'un merkezi konumundaki Beyoğlu'nda açmaya başladı.

Bir süre sonra yapım şirketlerinin çoğunun ofisleri Yeşilçam Sokağı'nda olunca Türk sineması için 'Yeşilçam' tabiri kullanılmaya başlandı.

1973'te TV'nin yaygınlaşmasıyla zayıflayan Türk sineması, 1975'ten itibaren seks filmlerinin hegomanyasına girmesiyle Beyoğlu'ndaki birçok yapımcı, film çekemediği için sinema işinden uzaklaştı.

Yeşilçam Sokağı'ndaki yapımcı ofisleri de birer birer kapanınca 'Yeşilçam' tabirinin kullanımı 1980'den sonra tamamen bırakıldı.

Bu nedenle 1960 - 1980 arasındaki dönem; Yeşilçam, bu dönemde çekilen filmler ise Yeşilçam filmleri olarak tanımlanıyor. Bu dönemde 3.825 film çekildi.

Günümüzde ise yapım şirketlerinin ofisleri genel olarak Levent'te. 'Yeşilçam Sineması'ndan yola çıkacak olursak günümüz Türk sineması, 'Levent Sineması' olarak tabir edilse yeridir.