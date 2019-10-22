2012 Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Max, hayatını kaybetti. Max'in ölüm haberini eğitmeni Ali Yeşilırmak Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Ali Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Söylenecek çok söz olmakla birlikte şu an hiçbir kelime kalmadı söylenecek... O Evladım, canım, kanım... Dün son yolculuğuna uğurladık Max'i... Gözünü açtığında beni gördü, son nefesinde de kucağımdaydı... Bana, bize, bu ülkeye yaşattıkları ve kattıkları için; dostluğu, kardeşliği ve evlatlığı için Max’e sonsuz teşekkür ederim. İyi ki bizim oğlumuzdun, huzur içinde uyu...