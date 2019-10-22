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HaberlerFiskosYetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Max öldü - Magazin haberleri

Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Max öldü

Ali Yeşilırmak, 2012 Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Max'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu

Max

2012 Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Max, hayatını kaybetti. Max'in ölüm haberini eğitmeni Ali Yeşilırmak Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Ali Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Söylenecek çok söz olmakla birlikte şu an hiçbir kelime kalmadı söylenecek... O Evladım, canım, kanım... Dün son yolculuğuna uğurladık Max'i... Gözünü açtığında beni gördü, son nefesinde de kucağımdaydı... Bana, bize, bu ülkeye yaşattıkları ve kattıkları için; dostluğu, kardeşliği ve evlatlığı için Max’e sonsuz teşekkür ederim. İyi ki bizim oğlumuzdun, huzur içinde uyu...

 

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