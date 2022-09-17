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Yıl sonuna kadar gösterime girecek 10 iddialı film

Sinemaseverler, yazın bitmesiyle güz döneminde gösterime girecek yeni filmlere odaklandı. Vizyon programında ‘Black Adam’ ve ‘Avatar: Suyun Yolu’ gibi büyük bütçeli yapımların yanı sıra Oscar ödüllerinde adı geçebilecek ‘Kadın Dedi Ki’ gibi filmler de var. İşte yıl sonuna kadar seyircilerle buluşacak 10 iddialı film. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın seçkisi.

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  • Yıl sonuna kadar gösterime girecek 10 iddialı film

    VESPER

     

    Kristina Buozyte ve Bruno Samper’in yönettiği ‘Vesper’, kıyamet sonrası dünyada geçen bir gerilim. Litvanya, Fransa ve Belçika ortak yapımı ‘Vesper’, dünya prömiyerini Karlovy Vary Film Festivali’nde yaptı. Film, gezegenimizin ekosisteminin çöküşünden sonra yaşamını sürdürmek için hayatta kalma becerilerini kullanan, güçlü ve iradeli 13 yaşındaki bir kız olan Vesper'ı (Raffiella Chapman) ve hasta babası Darius’ı takip ediyor. Filmin özellikle görsel atmosferi ve özgün hikâyesiyle olumlu eleştiriler aldığını belirtelim. ‘Vesper’ Avrupa kökenli bir bilimkurgu olarak türün hayranlarının merakla beklediği filmlerden biri. 
    Gösterim tarihi: 30 Eylül
  • Yıl sonuna kadar gösterime girecek 10 iddialı film

    AMSTERDAM 

     

    ‘Dövüşçü’ (The Fighter - 2010), ‘Umut Işığım’ (Silver Linings Playbook – 2012), ‘American Hustle’ (2013) filmleriyle daha önce yazar ve yönetmen olarak 3 kez Oscar’a aday olan David O. Russell, uzun süredir film çekmiyordu. Son olarak Jennifer Lawrence’a en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adaylığı getiren ‘Joy’u (2015) yönetmişti. Russell, ‘Joy’dan 7 yıl sonra gösterime girecek ilk filminde 1930’lu yıllarda geçen bir hikâye anlatıyor. Üç arkadaş işlenen bir cinayetin şüphelisi haline geliyor ve olayı çözmeye çalışıyorlar. Başrollerde Christian Bale, Margot Robbie ve John David Washington’un bir araya geldiği film, sonbahar festivallerine hiçbirine uğramadan sinema salonlarında seyircilerle buluşacak. Başroldeki üç oyuncu dışında kadroda Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Rami Malek, Michael Shannon, Taylor Swift gibi ünlü isimler var. 
    Gösterim tarihi: 7 Ekim
  • Yıl sonuna kadar gösterime girecek 10 iddialı film

    CADILAR BAYRAMI SONA ERİYOR
    (Halloween Ends)

    1978’de başlayan ve bu filmle 13’ncü halkasına ulaşan Halloween serisinin, seyircilerden ilgi gördükçe ‘sona ermeyeceği’ kesin. Ama basın bültenlerinden anladığımız, en azından Jamie Lee Curtis için son film olacağı... 2018’de tam 40 yıl sonra yeniden Laurie Strode karakterini canlandırdığı devam filmi çok başarılı olunca 2021’de ‘Halloween Kills’ gösterime girmişti. Laurie’nin bir kez daha Michael Myers ile mücadele edeceği ‘Cadılar Bayramı Sona Eriyor’u önceki iki filmde olduğu gibi yine David Gordon Green yönetiyor. Filmde Curtis’e Andi Matichak, James Jude Courtney, Will Patton, Rohan Campbell ve Kyle Richards gibi oyuncular eşlik ediyor. 
    Gösterim tarihi: 14 Ekim
  • Yıl sonuna kadar gösterime girecek 10 iddialı film

    KADIN KRAL
    (The Woman King)

    Batı Afrika’daki Dahomey Krallığı’nda 1820’li yıllarda geçen film, Agojie adı verilen kadın savaşçıların hikâyesini anlatıyor. Batılıların Amazon Savaşçıları olarak adlandırdığı grup, filmde General Nanisca önderliğinde hayat tarzlarını tehdit eden bir düşmana karşı mücadele ediyorlar. Oyuncu olarak tanıdığımız Maria Bello’nun 2015 yılından beri geliştirdiği ve hikâyesini bizzat yazdığı proje, Gina Prince-Bythewood’un yönetmenliğinde karşımıza gelecek. Dünya prömiyerini 9 Eylül’de Toronto Film Festivali’nde yapan ‘Kadın Kral’, General Nanisca rolündeki Viola Davis’in performansı ve aksiyon sahneleriyle eleştirmenlerden genel olarak olumlu tepkiler aldı. 
    Gösterim tarihi: 14 Ekim
  • Yıl sonuna kadar gösterime girecek 10 iddialı film

    BLACK ADAM

     

    Genişletilmiş DC Evreni’nin 11’nci filmi olarak gösterime girecek ‘Black Adam’, Mısır tanrılarının kudretine denk özel güçler kazandıktan sonra hapsedilen ve 5000 yıllık tutsaklıktan sonra günümüzde zincirlerinden kurtulan anti-kahraman Black Adam'ın hikâyesini anlatıyor. 2019 yapımı ‘Shazam!’ın ‘spin-off’u olarak da kabul edilen filmde Black Adam’ı Dwayne Johnson canlandırıyor. Yönetmenliğini, son olarak ‘Jungle Cruise’ ile karşımıza gelen Jaume Collet-Serra’nın yaptığı filmin diğer oyuncuları arasında Viola Davis, Pierce Brosnan gibi isimler yer alıyor. 
    Gösterim tarihi: 21 Ekim
  • Yıl sonuna kadar gösterime girecek 10 iddialı film

    BEBEK SERVİSİ 
    (Broker)

    Cannes’da Altın Palmiye kazanan ‘Arakçılar’ ile tüm dünyada tanınan Japon yönetmen Hirokazu Koreeda’nın Güney Kore’de çektiği ‘Bebek Servisi’, farklı ülkelerde farklı adlarla yürürlükte olan bir uygulamayı kötüye kullanan kişilerin başına gelenlere odaklanıyor. Geçmiş yüzyıllardan bu yana bilinen bu uygulamada insanlar, yeni doğmuş bebekleri hastane, sosyal kuruluşlar ve kiliselere bırakabiliyorlar. Koreeda, bir kiliseye bırakılan bebekleri çalan ve yasa dışı yollardan satan iki arkadaşın öyküsünü anlatıyor. Bebeğini bıraktığı yere dönen genç bir annenin her şeyi anlamasıyla iki arkadaş, onunla birlikte bebeği bulmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz Cannes Film Festivali’nde Ekümenik Jüri ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazanan ‘Bebek Servisi’, Adana Film Festivali’nde de Dünya Sineması seçkisinde yer aldı.
    Gösterim tarihi: 28 Ekim
  • Yıl sonuna kadar gösterime girecek 10 iddialı film

    BLACK PANTHER: YAŞASIN WAKANDA
    (Black Panther: Wakanda Forever)

    İlk filmin özellikle ABD’de yakaladığı büyük gişe başarısının ardından hazırlıklar gecikmeden başlamış ve Ryan Coogler ile hem yönetmen hem senaryo yazarı olarak anlaşma sağlanmıştı. Black Panther’ı canlandıran Chadwick Boseman, hasta olduğunu son günlere kadar çoğu kişiyle paylaşmadığı için yapımcılar bütün planlarını onun üzerine yapmıştı. Boseman hayatını kaybettiğinde Coogler senaryoyu yarılamış durumdaydı. Ama Disney, ‘Kral TChalla / Black Panther’ karakterini başka bir oyuncuya verme fikrini en baştan elediği için sıfırdan yeni bir senaryo yazdı. Senaryoyu, Kral T’Challa’nın ölümünden sonra Wakanda’nın liderlerinin ülkelerini işgal etmek isteyen güçlere karşı verdiği mücadele üzerine kurdu. Hikâyenin detayları bilinmiyor. Hayranların istediği gibi yeni Black Panther’in T’Challa’nın kız kardeşi Shuri’nin olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdilik kesin olan, Shuri’yi canlandıran Letitia Wright dahil ilk filmdeki oyuncuların hepsinin kadroda olduğu… ‘Black Panther: Yaşasın Wakanda’, Marvel Sinematik Evreni’nin 30’ncu filmi olacak. 
    Gösterim tarihi: 11 Kasım
  • Yıl sonuna kadar gösterime girecek 10 iddialı film

    TUHAF DÜNYA
    (Strange World)

    Qui Nguyen’in yazdığı Don Hall’un yönettiği aksiyon macera türünde bir bilgisayar animasyonu… Walt Disney Stüdyosu’nun 61’nci çizgi filmi olan ‘Tuhaf Dünya’, efsane kaşifler olarak anılan ve aynı zamanda çiftçilik da yapan Clade ailesinin, çok farklı yaşam formlarına ev sahipliği yapan gizemli bir gezegene yaptığı keşif yolculuğunu anlatıyor. Ailenin bu tehlikeli ve zorlu görev öncesinde aralarındaki farklılıklardan kaynaklanan sorunları çözmesi gerekiyor. 
    Gösterim tarihi: 25 Kasım
  • Yıl sonuna kadar gösterime girecek 10 iddialı film

    KADIN DEDİ Kİ 
    (She Said)

    #MeToo hareketini sağlamlaştıran ve ivmesini artıran önemli gelişmelerden biri, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’in yıllar boyu süren, endüstri içinde bilinen ama önü alınamayan sistemli tacizlerinin iki New York Times muhabiri tarafından açığa çıkarılmasıydı. Olayın kahramanı iki gazetecinin, Jodi Kantor ve Megan Twohey’in birlikte yazdığı 2019’da yayımlanan aynı adlı kitaptan sinemaya uyarlanan ‘Kadın Dedi Ki’nin senaryosunu Rebecca Lenkiewicz yazdı. Yönetmenliğini ise Maria Schrader üstlendi. Başrollerde Carrey Mulligan (Twohey) ve Zoe Kazan’ı (Kantor) izleyeceğimiz filmin yapımcıları arasında Brad Pitt de yer alıyor. Prömiyerini 13 Ekim’de New York Film Festivali’nde yapacak ‘Kadın Dedi Ki’ ABD’de 18 Kasım’da vizyona girecek.
    Gösterim tarihi: 9 Aralık
  • Yıl sonuna kadar gösterime girecek 10 iddialı film

    AVATAR: SUYUN YOLU
    (Avatar: The Way of Water)

    Bugüne kadar en yüksek hasılat yapan filmler listesinde dördüncü sırada yer alan 2009 yapımı ‘Avatar’ın devamı niteliğindeki ikinci filmin 2014’de gösterime girmesi planlanıyordu. Ama yapımcı ve yönetmen James Cameron, tek değil dört yeni Avatar filmi üzerine çalışmaya başlayınca planlar değişti.  Araya Covid 19 pandemisinin girmesiyle ikinci Avatar filminin seyircilerle buluşması, geciktikçe gecikti. İlk filmde başlıca rolleri paylaşan Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Joel David Moore, CCH Pounder ve Giovanni Ribisi yeni filmde de varlar. Sigourney Weaver’in ise farklı bir rolle karşımıza geleceği söyleniyor. Projeye katılan yeni oyuncular arasında Kate Winslet, Michelle Yeoh ve Vin Diesel gibi isimler de yer alıyor. Çekimlerine 2017 yazında başlanan ‘Avatar: Suyun Yolu’, ilk filmdeki olaylardan 10 yıl sonrasını anlatacak. Gösterim tarihi: 16 Aralık

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