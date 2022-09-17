AMSTERDAM

‘Dövüşçü’ (The Fighter - 2010), ‘Umut Işığım’ (Silver Linings Playbook – 2012), ‘American Hustle’ (2013) filmleriyle daha önce yazar ve yönetmen olarak 3 kez Oscar’a aday olan David O. Russell, uzun süredir film çekmiyordu. Son olarak Jennifer Lawrence’a en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adaylığı getiren ‘Joy’u (2015) yönetmişti. Russell, ‘Joy’dan 7 yıl sonra gösterime girecek ilk filminde 1930’lu yıllarda geçen bir hikâye anlatıyor. Üç arkadaş işlenen bir cinayetin şüphelisi haline geliyor ve olayı çözmeye çalışıyorlar. Başrollerde Christian Bale, Margot Robbie ve John David Washington’un bir araya geldiği film, sonbahar festivallerine hiçbirine uğramadan sinema salonlarında seyircilerle buluşacak. Başroldeki üç oyuncu dışında kadroda Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Rami Malek, Michael Shannon, Taylor Swift gibi ünlü isimler var.

Gösterim tarihi: 7 Ekim