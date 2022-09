KADIN DEDİ Kİ

(She Said)



#MeToo hareketini sağlamlaştıran ve ivmesini artıran önemli gelişmelerden biri, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’in yıllar boyu süren, endüstri içinde bilinen ama önü alınamayan sistemli tacizlerinin iki New York Times muhabiri tarafından açığa çıkarılmasıydı. Olayın kahramanı iki gazetecinin, Jodi Kantor ve Megan Twohey’in birlikte yazdığı 2019’da yayımlanan aynı adlı kitaptan sinemaya uyarlanan ‘Kadın Dedi Ki’nin senaryosunu Rebecca Lenkiewicz yazdı. Yönetmenliğini ise Maria Schrader üstlendi. Başrollerde Carrey Mulligan (Twohey) ve Zoe Kazan’ı (Kantor) izleyeceğimiz filmin yapımcıları arasında Brad Pitt de yer alıyor. Prömiyerini 13 Ekim’de New York Film Festivali’nde yapacak ‘Kadın Dedi Ki’ ABD’de 18 Kasım’da vizyona girecek.

Gösterim tarihi: 9 Aralık