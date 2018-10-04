Avrupa Yakası’nda canlandırdığı Sadettin Yerebakan karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yıldırım Öcek, geçirdiği mide küçültme ameliyatından dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesine yatırılan 66 yaşındaki Öcek yaşam mücadelesini kaybetti. Öcek'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Peki, obezite cerrahisi nedir? Obezite cerrahisinin ardından hastalar neden ölüyor? Obezite cerrahisi tehlikeli bir ameliyat mı? Obezite cerrahisi mi yoksa yaşamın obez olarak sürdürülmesi mi daha tehlikeli?

TÜRKİYE'DE YILDA YAKLAŞIK 20 BİN, ABD'DE 250 BİN OBEZİTE AMELİYATI YAPILIYOR

Fazla kilolu olma, sadece Avrupa'da her yıl 1 milyondan fazla ölümü ve hasta olarak geçirilen 12 milyon yaşam yılının sorumlusu... Hal böyleyken obezite cerrahisi de kaçınılmaz oluyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 20 bin kişiye obezite ameliyatı yapılıyor. Bu sayı Fransa'da 50 bin, ABD'de ise 250 bin ameliyatın üstüne çıkıyor.

Yılda binlerce defa yapılan obezite ameliyatları, obezite sorununun ne kadar büyük bir problem olduğunun göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, obezite cerrahisi kimlere öneriliyor?

OBEZİTE AMELİYATINI KİMLER YAPTIRMALI?

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı'nın 2015 verilerine göre; dünyada 700 milyon obezite hastası, 2,3 milyar fazla kilolu kişi var.

Kişinin obezite cerrahisine aday olabilmesi için Beden Kitle İndeksi (BKİ)'nin 40’tan yüksek veya 35’den yüksek olup, kronik birtakım hastalıklarının olması gerekiyor. Uzmanlar, obezitenin ciddi bir sağlık sorunu olduğunun altını çizerek, bu cerrahi yöntemin estetik için tercih edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Doğru kişilere yapıldığında hayat kurtarıcı olan obezite ameliyatları, ameliyata uygun olmayan kişilere yapıldığında veya alanından uzman hekimler tercih edilmediğinde ölüme neden olabiliyor.

Uzmanlara göre obezite ameliyatlarından ölüm oranı oldukça düşük. Dünyada obezite cerrahisi uygulanan bin hastanın üç tanesi hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise obezite cerrahisinden kaynaklanan ölümlerle ilgili kesin bir veri olmamakla birlikte obezite cerrahisine bağlı ölümlerin binde 3 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, uygun olmayan hastaların ameliyata alınmasının bu duruma zemin hazırladığı konusunda hemfikir. Ayrıca ameliyatı yapan kişinin de alanında uzman olması şart. Bu şu demek oluyor; her cerrah obezite ameliyatı yapamaz. Ayrıca uzmanlar, obezite cerrahisi sonrası zayıflama sürecinin mutlaka deneyimli bir ekip takibinde izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Hastanın önerilen düzeylerde protein, kalori ve sıvı alması gerekiyor. Ancak takipsiz kalan, yeterli sıvı tüketmeyen, yetersiz protein alımına bağlı kas kaybı yaşayan vakalarda sorunlar görülebiliyor.

OBEZİTE CERRAHİSİNDEN SONRA ÖLDÜLER!

* 35 yaşındaki Özge Şeker, 78 kiloyken mide küçültme ameliyatı yaptırmıştı. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası akciğerinin su topladığı ve bir süre makineye bağlı yaşadığı öğrenilen Şeker hayatını kaybetmişti.

* Aşırı kilolarından rahatsız olan 3 çocuk annesi 60 yaşındaki Emine Fidan, geçen yıl tüp mide ameliyatı olmuştu. İddiaya göre; bu ameliyatta midenin çıkışı da dikildiği için tekrar ameliyat olan Fidan, bu ameliyatın ardından 22 gün sonra yaşamını yitirmişti.

* 140 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı olan 53 yaşındaki Selma Coşkun, mide küçültme ameliyatından 4,5 ay sonra hayatını kaybetmişti. Midesinde sızıntı olduğu tespit edilen Coşkun'un KOAH, astım, yüksek tansiyon ve şeker gibi hastalıklarından muzdarip olduğu açıklanmıştı.

AMELİYAT İÇİN BU KURALLARA UYUM ŞART!

Obezite cerrahisi öncesi hastanın yeme ve içme özellikleri, diyabet ve yaşam tarzı, diğer hastalıkların durumu göz önüne alınıyor. Cerrahi, genelde 18-60 yaş arasındaki kişilere uygulanıyor ve hastaya cerrahi işlem uygulanabilmesi için de bazı şartlar gerekiyor:

* Vücut kitle indeksinin 40’ın üzerinde veya obeziteden kaynaklanan hastalıkları bulunan 35-40 arası hastalar,

* Ameliyata engel bir durumunun olmaması,

* En az 5 yıldan bu yana tedavi edilemeyen obezite hastalığının bulunması,

* Bir yıllık ilaç ve diyet sonucunda hastalığın seyrinde değişim olmaması,

* Endokrinolojiyi ilgilendiren hastalıkların bulunmaması,

* Hastanın operasyon sonrası obezite ekibiyle eşgüdümlü olabilmesi.

İŞTE OBEZİTENİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

* İnsülin direnci – Hiperinsülinemi

* Tip 2 diyabet (şeker hastalığı)

* Hipertansiyon (yüksek tansiyon)

* Koroner arter hastalığı

* Hiperlipidemi – Hipertrigliseridemi (Kan yağlarının yükselmesi)

* Metabolik sendrom

* Safra kesesi hastalıkları

* Bazı kanser türleri (kadınlarda safra kesesi, endometriyum, yumurtalık ve meme kanserleri, erkeklerde ise kolon ve prostat kanserleri )

* Osteoartrit

* Felç

* Uyku apnesi

* Karaciğer yağlanması

* Astım

* Solunum zorluğu

* Gebelik komplikasyonları

* Adet düzensizlikleri

* Aşırı kıllanma

* Ameliyat risklerinin artması

* Ruhsal sorunlar (anoreksiya nevroza (yemek yememe) veya blumia nevroza (kusarak yediği besinlerden yararlanmama), binge eating (tıkınırcasına yeme), gece yeme sendromu gibi ortaya çıkabilir veya bir şeyi daha fazla yiyerek psikolojik doyum sağlamaya çalışma)

* Toplumsal uyumsuzluklar

* Özellikle sık aralıklarla ağırlık kaybetme ve kazanma sonucunda deri altı yağ dokusunun fazla olması nedeniyle deri enfeksiyonları, kasıklarda ve ayaklarda mantar enfeksiyonları

* Kas-iskelet sistemi problemleri