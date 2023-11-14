Yıldız Çağrı Atiksoy'un acı günü

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"YAŞAYAN BİR MELEKTİN"

Yıldız Çağrı Atiksoy, ayrıca paylaşımına; "Teşekkürler senden öğrendiğimiz her şey için... İyi ki babaannem sen olmuşsun. Biz çok şanslı torunlardık. Şimdi seninle koca bir devir kapandı. Kalbimizin en güzel köşesinde çocuklarımıza anlatacağımız en güzel insan olarak kalacaksın hep. Seni çok seviyorum, huzur içinde uyu çınarımız... Sen gerçekten bu yeryüzünde yaşayan bir melektin..." şeklinde not düştü.

Fotoğraflar: Instagram