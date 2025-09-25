Yıldız Tilbe: O kadar yaşamayı istemem

İtalya'daki Bologna Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, insan ömrünün 300 yıla çıkabileceği belirtilmişti. Yapılan çalışmada bilim insanları, bir grup gen keşfetti. Bu gen gurubunun, insanların 300 yıl sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlayabileceği dile getirildi.

İki yıl önceki açıklanan bu araştırma, geçtiğimiz günlerde İtalya'da; "Araştırmada ilerleme var mı?" merkezli yeni haberler yapılması üzerine sosyal medyada gündem oldu.

İnsanoğlunun en büyük hayallerinden biri olan uzun yaşam ihtimali Yıldız Tilbe'ye hiç de heyecan verici gelmedi. Tilbe, dünyanın gidişatından memnun olmadığını belirterek uzun bir yaşam sürmenin kendisi için acı vereceğini dile getirerek şunları söyledi; "Gazze'de süren soykırımda aylardır, masumlar ölürken 300 yıl yaşamayı istemem. Alemlere rahmet olarak gönderilen, bütün insanlık için en güzel örnek olan Allah'ın elçisi Peygamber Efendimiz 63 yıl ömür yaşamıştı. Ömrün hayırlısı yüce Allah'ın nasip ettiği süre kadardır."