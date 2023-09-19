Geçtiğimiz on yıl öncesinde Kylie Jenner çeşitli operasyonlar geçirmeden önce oldukça farklı bir görünüme sahipti.

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ARİANA GRANDE

Ünlü şarkıcı Ariana Grande son on yıl içerisinde başarı gösteren ve dış görünümüyle de değişen ünlüler arasında.