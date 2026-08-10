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        Haberler Bilgi Yıllardır yanlış yıkıyormuşuz! Beyaz çoraptaki gri leke bu yüzden çıkmıyor

        Yıllardır yanlış yıkıyormuşuz! Beyaz çoraptaki gri leke bu yüzden çıkmıyor

        Beyaz çorabın tabanındaki gri leke çıkmıyorsa çözüm sıcak su olmayabilir. Uzmanlara göre ter kaynaklı protein lekeleri yüksek ısıyla kumaşa adeta mühürleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 15:11 Güncelleme:
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        Yaz aylarında ayakların daha fazla terlemesiyle beyaz çorapların tabanında oluşan gri lekeler birçok kişinin ortak sorunu haline geliyor. Çoğu kişi çözümü yüksek derecede yıkamakta arasa da, bu alışkanlık lekenin daha da inatçı hale gelmesine neden olabiliyor. Çünkü bu lekelerin temelinde yalnızca kir değil, terin içindeki proteinler yer alıyor.

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        ASIL SORUN KİR DEĞİL, TER PROTEİNİ

        Çorabın tabanındaki gri görünüm, sadece dışarıdan bulaşan toz ve kirden oluşmuyor. Ter kuruduktan sonra içindeki proteinler doğal bir yapıştırıcı gibi davranıyor ve kiri kumaş liflerine sabitliyor.

        Bu nedenle leke yüzeyde kalmıyor, liflerin arasına işliyor. Bazı durumlarda ayakkabı astarından geçen boya da griliğe neden olabiliyor. Böyle lekelerde sıradan deterjanlar ya da uzun süre bekletmek tek başına yeterli olmayabiliyor.

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        SICAK SU LEKEYİ KUMAŞA MÜHÜRLÜYOR

        Ter lekelerinde en büyük hata doğrudan sıcak su kullanmak. Çünkü yüksek ısı, proteini adeta pişirerek liflerin içine sabitliyor.

        Bu nedenle henüz çıkmamış bir lekeyi yüksek derecede yıkamak, ütülemek ya da kurutucuya koymak lekenin kalıcı hale gelmesine yol açabiliyor. Uzmanlar, ilk aşamada yaklaşık 30 dereceyi bulan ılık suyla ön ıslatma yapılmasını öneriyor.

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        KAYNATMA PROGRAMI HER ZAMAN DOĞRU DEĞİL

        Beyaz çamaşırlarda hijyen için tercih edilen yüksek sıcaklık programları, ter lekesi bulunan çoraplarda aynı etkiyi göstermiyor.

        Protein çözülmeden uygulanan yüksek ısı, lekeyi çıkarmak yerine kumaşa daha sıkı bağlayabiliyor. Bu yüzden özellikle beyaz çoraplarda önce lekenin çözülmesi, ardından gerekirse sıcak yıkamaya geçilmesi tavsiye ediliyor.

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        BUZ GİBİ SU DA ÇÖZÜM OLMUYOR

        Sıcak su zararlı diye çok soğuk su kullanmak da doğru bir yöntem değil. Çünkü deterjanların içindeki enzimler çok düşük sıcaklıklarda verimli çalışamıyor.

        Ter lekelerini parçalamada en etkili sonuç, el yakmayan ılık suda enzimli deterjanlarla yapılan ön ıslatma sayesinde elde ediliyor.

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        ÇAMAŞIR SUYUNU KULLANMADAN ÖNCE İKİ KEZ DÜŞÜNÜN

        İnatçı lekelerde ilk akla gelen çamaşır suyu da her beyaz çorap için uygun olmayabiliyor. Elastan ve sentetik lif içeren çoraplarda çamaşır suyu zamanla sararmaya ve kumaşın yıpranmasına neden olabiliyor.

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        Daha güvenli seçenek olarak oksijen bazlı ağartıcılar öne çıkıyor. Ancak çamaşır suyu hiçbir zaman sirke veya limon gibi asitli ürünlerle karıştırılmamalı. Bu karışım zehirli klor gazı oluşmasına yol açabiliyor.

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        LEKEYİ ÇIKARMANIN DOĞRU SIRASI

        Kalıcı gri lekelerle mücadelede işlem sırası büyük önem taşıyor.

        *Önce çorabı enzimli deterjanla ılık suda bekletin.

        *Lekenin açıldığını kontrol edin.

        *Leke büyük ölçüde çıktıktan sonra gerekirse sıcak yıkama ve oksijen bazlı ağartıcı kullanın.

        *Leke tamamen kaybolmadan ütü veya kurutucu kullanmayın.

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