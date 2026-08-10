Yıllardır yanlış yıkıyormuşuz! Beyaz çoraptaki gri leke bu yüzden çıkmıyor

BUZ GİBİ SU DA ÇÖZÜM OLMUYOR

Sıcak su zararlı diye çok soğuk su kullanmak da doğru bir yöntem değil. Çünkü deterjanların içindeki enzimler çok düşük sıcaklıklarda verimli çalışamıyor.

Ter lekelerini parçalamada en etkili sonuç, el yakmayan ılık suda enzimli deterjanlarla yapılan ön ıslatma sayesinde elde ediliyor.