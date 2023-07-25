Yiyenler tarif istiyor! İşte leziz ve pratik makarnadan börek!
Yaz günlerinde en çok tercih edilen yemekler de genellikle aranan kriter lezzetli olmasının yanında pratik olmasından geçiyor. Bu sıcak günlerde mutfakta fazla vakit geçirmeden lezzetli yemek yapmak isteyenler pratik tariflere yönleniyor. İşte sizler için hem leziz hem de yapımı oldukça kolay makarnadan börek tarifini derledik.
Misafirlerini klasik lezzetler dışında farklı lezzetler ile ağırlamak isteyen kişiler arama motorlarında pratik ve değişik tarifler araştırıyor. Sizler için yapımı oldukça kısa süren ve lezzetiyle damakları şenlendiren makarnadan börek tarifini derledik. Gelen misafirler tarif istemeden gitmeyecek.
MAKARNA BÖREĞİ MALZEMELERİ
5 adet yufka
Yarım paket isteğe göre makarna (kelebek ya da mantı makarna tercih edilebilir)
Sos:
1 su bardağı süt
2 adet yumurta
Yarım su bardağı sıvı yağ
İç harç:
İsteğe göre peynir
İsteğe göre maydanoz
MAKARNA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?
Makarna böreği için ilk olarak makarnaları haşlayın. Bu esnada kenarda sosu hazırlayın. Pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye 1 yufka koyun. Serilen yufkaya sosu yedirin ve üzerine 1 yufka daha ekleyin. Haşlanmış makarnaları yufkanın üzerine dökün ve 3. yufkayı ilave edin. Daha sonra yine makarna ve sos karışımını koyun. Tekrar bir yufka koyduktan sonra peynirli maydonozlu karışımı ilave edin. 4. yufka ile peynirlerin üzerini kapayın ve sosu bir tur daha gezdirin. Son yufkayı da tepsiye serptikten sonra kenarlardan sarkan yufkaları tepsinin içerisine doğru katlayın. Böreği isteğe göre dilimleyerek 170 derecelik fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Üzeri kızaran böreği sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!