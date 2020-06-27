YKS heyecanı - MUŞ

AA

Muş’ta iki gün sürecek ve üç oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavının ilk oturumuna başlandı.Sabah saatlerinde aileleriyle birlikte sınava girecekleri okulların önüne gelen adaylar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde okul bahçesine alındı. Burada adaylar için kurulan alanda önce dezenfektan daha sonra ise maske dağıtımı gerçekleştirildi.Sınav giriş belgeleri kontrol edilen adaylar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde salonlara alındı.Adayların içeri girmesiyle kapılar kapatılarak saat 10.15’te sınav maratonu başladı.