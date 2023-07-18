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ÖSYM ve YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. 17 ve 18 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. YKS sınv sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların tercih dönemi başlayacak. İyi bir üniversite kazanma hayali bulunan öğrenciler üniversite tercihlerini YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını göz önüne alarak gerçekleştirecekler. İşte 2023 ÖSYM 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına ilişkin detaylar...