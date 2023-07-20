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        Haberler Gündem YKS TERCİH KILAVUZU 2023 | YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

        YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

        Üniversite tercih tarihleri, taban puanları, başarı sıralamaları için gözler YKS tercih kılavuzunu çevrildi. Üniversite sınav sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü açıklanırken YKS tercih kılavuzu ise ÖSYM tarafından belirlenen tarihte yayımlanacak. YKS tercih kılavuzu kapsamında üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları gibi detayları görüntüleyebilecek olan adaylar aldıkları puan ile toplamda 24 tercih yapabilecek. İşte 2023 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihlerinde son durum...

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 07:30
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        1

        Üniversite sınavı YKS sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklandı. 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter döken adayların üniversite sınavında aldığı puanlar duyuruldu. İyi bir üniversite hayali ile sınava katılım sağlayan 3 milyondan fazla öğrenci YKS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler "YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak ve üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte 2023 YKS tercih kılavuzu hakkında merak edilen detaylar...

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        YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYMnin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

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        YKSSINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        4

        YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2022 yılında YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleştirilmişti. Bu yılki YKS üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM, tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.

        5

        ADAYLARIN KAÇ ÜNİVERSİTE TERCİH HAKKI VAR?

        YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

        6

        ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI!

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2023 yılı üniversite kontenjanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Özvar, "Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur." ifadelerini kullandı.

        7

        2023 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU?

        2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.

        YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.

        YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

        2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.

        9

        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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