YKS TABAN PUANLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar tercihlerini yaparken taban puanları dikkate alacak.

Taban puanlar, üniversite tercihlerinde yükseköğretim kurumlarının alım yaptığı en düşük puan olarak ifade ediliyor. TaVan puan ise en yüksek puan anlamını taşıyor.

2025 YKS taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak ve ÖSYM tarafından ayrıca ilan edilecek.