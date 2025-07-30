YKS tercih kılavuzu 2025 PDF için gözler ÖSYM'de! YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, üniversite tercihleri başladı mı, nasıl yapılır?
YKS tercihleri için geri sayım sürerken üniversite tercih sürecinde adaylara yol gösterecek kılavuz için beklenen gün geldi çattı. YKS tercih kılavuzu 2025 ÖSYM son dakika duyurusu ile bugün erişime açılacak. Adaylar, sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamaları doğrultusunda tercih listelerini oluşturacak. Ön lisans ve lisans üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlanacak 2025 YKS tercih kılavuzu ile belli olacak. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, YKS tercihleri başladı mı, üniversite tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte detaylar...
YKS tercih kılavuzu 2025 için beklenen tarih geldi çattı. ÖSYM takvimine göre, 2025 YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz bugün erişime açılacak. ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzda ön lisans ve lisans üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları gibi bilgiler yer alacak. Adaylar, üniversite tercihlerini ise 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman erişime açılacak? 2025 Üniversite tercihleri başladı mı, nasıl yapılır? İşte ÖSYM duyurular ekranı...
2025 YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI, NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile ilgili duyuru yaptı.
Duyuruda, ‘’2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu çalışmaları tamamlanmak üzere olup Kılavuz, 30 Temmuz 2025 tarihinde adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.’’ denildi.
ÖSYM duyurusuna göre YKS tercih kılavuzu, 30 Temmuz 2025 Çarşamba bugün yayınlanacak.
KILAVUZDA NELER VAR?
Adayların tercih sürecinde yol haritası olacak YKS tercih kılavuzunda;
* Üniversite ve bölümlere ait kontenjanlar
* 2024 yılına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları
* Bölümlere özel koşullar ve açıklamalar yer alacak.
YKS TERCİH KILAVUZUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
YKS tercih kılavuzunda adaylar üniversitelerin adını program adı şeklinde görüntüleyebilecek. Kılavuzda ilgili bölümün öğretim süresi, alım yaptığı puan türü, genel kontenjanı, okul birincisi kontenjanı, şehit ve gazi yakını kontenjanı, 34 yaş üstü kontenjanı ile birlikte bir önceki yıla ilişkin başarı sırası ve en küçük (taban) puan yer alacak. Adaylar tercih listelerini hazırlarken kılavuzda özel ve genel şartlara dikkat edecek.
2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NASIL YAPILACAK?
2025 YKS tercihleri, 1 Ağustos’ta başlayacak ve 13 Ağustos’ta sona erecek.
Adaylar, tercih işlemlerini T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
YKS TABAN PUANLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar tercihlerini yaparken taban puanları dikkate alacak.
Taban puanlar, üniversite tercihlerinde yükseköğretim kurumlarının alım yaptığı en düşük puan olarak ifade ediliyor. TaVan puan ise en yüksek puan anlamını taşıyor.
2025 YKS taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak ve ÖSYM tarafından ayrıca ilan edilecek.
2024 YKS TABAN PUANLARI
Adaylar, tercih döneminde geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirmelerin puanlarını dikkate alacak. 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo3)
4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo 4)