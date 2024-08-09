2024 Üniversite tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM kılavuzu doğrultusunda YKS tercih işlemleri 4 Ağustos’ta sona erdi. İstedikleri üniversiteleri ve bölümleri belirleyen öğrenciler tercih listelerini sisteme kaydetti. Şimdi ise sırada sonuç adımı var. Adaylar puanları, başarı sıralamaları ve tercihlerine göre üniversitelere yerleştirilecek. İlk yerleştirme sürecinde bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayanlar için ise ek tercih süreci başlayacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?