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YKS tercihleri son dakika! ÖSYM'den üniversite tercihleri için uyarı geldi! (YKS tercih kılavuzu)

7 Ağustos 2018 tarihinde başlayan 2018 YKS tercih işlemleri bugün son buluyor. ÖSYM, YKS adaylarına tercih konusunda uyarıda bulundu. YKS terichlerini yapmayan adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak tercih yapacaklardır.

14.08.2018 - 08:33 | Güncelleme:

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın YKS tercih işlemleri bugün son buluyor. Tercihini değiştirmek isteyen ya da tercihini yapmak isteyem adaylar için bugün son gün. ÖSYM, YKS tercihleri için uyarı da bulundu. İşte o uyarı...

ÖSYM'DEN YKS TERCİH UYARISI

ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre: "Ağustos 2018 tarihinde başlayan 2018-YKS tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, yükseköğretim programları tercihlerini elektronik ortamda, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Adayların süresi içinde yükseköğretim programları tercihlerini belirleyerek ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar ve kılavuzda belirtilen kurallar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu süre uzatılmayacaktır. ÖSYM sistemine yükseköğretim programları tercihlerini kaydeden adaylar da belirtilen süre içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecektir." denildi.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye
bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya
kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan
aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini
yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak
ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt
dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren
bir yazı verilecektir.

 

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