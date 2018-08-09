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YÖK Başarı Bursu'nun kapsamı genişletildi! 2018 YÖK Başarı Bursu ne kadar?

Yükseköğretim Kurulu'ndan üniversite öğrencilerine güzel haber geldi. YÖK, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında 47 lisans programına "YÖK Başarı Bursu"nun verileceği bildirildi. Peki YÖK Başarı Bursu'nu kimler alabilir? Başarı Bursu'nu kimler alabilir? İşte merak edilenler...

09.08.2018 - 11:14 | Güncelleme:

Başarılı üniversite öğrencileri için YÖK'ten güzel haber geldi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, YÖK Başarı Bursu'nun bu yıl da devam edeceği, ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran başarılı öğrencilere bursun verileceği belirtildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 47 lisans programına "YÖK Başarı Bursu" verilecek. İşte YÖK Başarı Bursu'na dair detaylar...

YÖK BAŞARI BURSU NEDİR? BURSU KİMLER ALABİLİR?

Ülkemizin bilgi temelli gelişimi açısından yükseköğretim sistemimizin bilimsel yapısının zemininin oluşturulması ve ülkemizin öncelikli alanlarında stratejik öneme sahip lisans programlarını tercih edecek öğrencilerimiz için "Yeni YÖK" olarak başlattığımız "YÖK Başarı Bursu" 2018-2019 eğitim öğretim yılında da devam edecektir.

Yükseköğretim Kurulu olarak, ülkemizin kalkınmasının ancak "nitelikli bilgi" ve "nitelikli insan kaynağı" ile mümkün olacağı inancındayız.

Bu kapsamda 2016 yılında başlatılan "YÖK Başarı Bursları"nı;

- Temel Bilimler Programlarında; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji programlarına,

-Ziraat Programlarında; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Organik Tarım İşletmeciliği, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Ziraat Mühendisliği Programları, Zootekni programlarına,

- Orman Programlarında; Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi programlarına,

- Su Ürünleri Programlarında; Balıkçılık Teknolojisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Su Bilimleri ve Mühendisliği programlarına,

- Yer Bilimleri Programlarında; Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Yer Bilimleri Mühendisliği Programlarına,

- Veteriner Fakültelerine,

- Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astronomi ve Astrofizik ile Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Programlarına

ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran başarılı öğrencilerimize bu yıl da vermeye devam ediyoruz.

YÖK BAŞARI BURSU ÜCRETİ NE KADAR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında şartları sağlayan ve 47 lisans programında öğrenim görecek öğrencilerimize 12 ay boyunca aylık 700 TL burs desteği sağlanacaktır.

YÖK BAŞARI BURSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) ÖSYM Başkanlığı'nca yapılan 2018-YKS sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.

c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.

d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

Yukarıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla 2018 yılı için aylık 700 TL (12 ay boyunca) “YÖK Destek Bursu” verilecektir.

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