Haberler Gündem Eğitim YÖK DUYURDU: Üniversiteler online eğitim mi olacak? 2023-2024 Üniversiteler uzaktan eğitim mi, yüz yüze eğitim mi olacak?

YÖK açıkladı: Üniversiteler online eğitim mi olacak? Üniversitelerin online eğitime geçip geçmediği ile ilgili aramalar iyice yoğunlaşmış durumda. Yaz tatilinin son günlerini yaşayan üniversiteli binlerce öğrenci; 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını tamamladı. İşte, ÖSYM'den yapılan son açıklama sonrası üniversitelerde eğitimin nasıl yapılacağına dair bilgiler! Habertürk Giriş: 25.09.2023 - 10:43 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:43 facebook

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2023-2024 eğitim-öğretim yılına dair araştırmalar iyice arttı. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce öğrenci, ÖSYM'nin son açıklamasını merak ediyor. Şubat ayında yaşanan deprem felaketi nedeniyle birçok üniversite uzaktan eğitime geçmişti. Peki, üniversiteler uzaktan eğitimle mi devam edecek yoksa eğitim yüz yüze mi olacak?

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ÜNİVERSİTELER ONLINE MI OLACAK, UZAKTAN EĞİTİM Mİ VERİLECEK? YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerimizin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önünde tutarak