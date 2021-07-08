YÖK, müsilaj sorununa çözüm için doktoralı bilim insanlarını burslu yetiştirecek 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

YÖK, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununa bilimsel çözüm üretebilmesine katkı için yeni bir adım attı. Bu alanda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin yeni çağrı döneminde 100 tematik alan içerisine "Deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği" (Denizel müsilaj, biyoçeşitlilik, rezervlerin korunması, hassas ve koruma alanlarının belirlenmesi, deniz kirliliği, kıyısal alan tahribatı dahil) alanı eklendi.

Bunun yanında çevre sorunlarının ele alınması ve atık yönetimi gibi konularda nitelikli insan gücü yetiştirilmesi için de "sürdürülebilir çevre" (Atık, geri dönüşüm, kirleticilerin etkileri ve önlenmesi, çevre teknolojileri, çevre politikası, sanayide temiz üretim, çevre eğitimi ve araştırmaları dahil) alt alanları da yeni çağrı döneminde burs kapsamına alınan alanlar arasındaki yerini aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTININ SONUÇ BİLDİRGESİNDE YÖK 100/2000 DOKTORA BURSLARINA İŞARET EDİLMİŞTİ

Marmara Denizi'nde görülen müsilaj sorununun çözümü için 10 Haziran'da YÖK'te akademisyenlerle yapılan bilimsel değerlendirme toplantısının hemen ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen heyetle yapılan toplantı neticesinde bir sonuç bildirgesi yayımlanmıştı.

​Bu sonuç bildirgesinde, sıralanan bir dizi çözüm önerileri arasında YÖK 100/2000 Doktora Burslarına da işaret edilerek, "YÖK 100/2000 Doktora Programları'nda denizcilik ve su çalışmaları alanlarının bursiyer sayıları artırılmalıdır. Bu alanlar, proje çağrılarında öncelikli kapsama alınmalıdır." ifadeleri yer almıştı. Bu kapsamda YÖK, çalışmalarına hız vererek YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamındaki 100 tematik alan içerisine hem müsilaj hem de çevre konularını ekledi.

ÜLKENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FARKLI YENİ GÜNCEL ALANLAR DA EKLENDİ

Ülkede yaşanan sosyal sorunların incelenmesi ve dünya da insanın sosyal yaşamı üzerine yapılan çalışmaların artması adına "Kadın ve aile çalışmaları" ile "Göç ve göçmen çalışmaları" alt alanları da YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nde yer aldı.

Ayrıca bölgesel çalışmaların önemine vurgu yaparak alanda çalışmaların arttırılması adına “Afrika Çalışmaları"; ülkemizin son dönemdeki uzay çalışmaları ve hedeflerine katkı sunulması amacıyla da "Uzay bilimleri ve Uydu teknolojileri" alt alanları yeni çağrı döneminde burs kapsamına alınan alanlar arasında yer aldı.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ, YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİ DE BURS KAPSAMINDA DESTEKLENDİ ​

YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin daha önceki çağrı dönemlerinde ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda "Türkiye'nin otomobili" ve "Milli ve yerli savunma sanayi"ne yönelik alt alanların yanı sıra, "Doğu Akdeniz çalışmaları", "Afet ve acil durum yönetimi", "Deprem çalışmaları", "Deniz jeolojisi ve jeofiziği", "Sürdürülebilir su kaynakları" ve "Yeraltı enerji kaynakları yönetimi" gibi ülkemiz için öncelikli alanlar da yer almıştı.