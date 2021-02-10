Yükseköğretim Kurulu (YÖK),uzaktan öğretim sürecinin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi için anket düzenledi. YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek.

“Öğrenci" ve “akademisyenler"e yönelik olmak üzere iki ayrı grupla dijital ortamda paylaşılacak anketin önümüzdeki bahar yarı yılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor.​

Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedefliyor.