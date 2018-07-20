Yokohama FC - FC Gifu maçı rakamları

Japonya J2 Lig maçında Yokohama FC ile FC Gifu, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 12:00. 39 puanlı Yokohama FC 6. sırada bulunuyor, FC Gifu 32 puana sahip ve 11. sırada. Yokohama FC son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. FC Gifu son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 199 kodlu maçı oynayanlar; Yokohama FC galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, FC Gifu galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Yokohama FC önceki hafta JEF United Chiba mücadelesinde 2-1 yenildi.

FC Gifu ise Yamagata maçında 4-1 yenildi.

Yokohama FC, evinde 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 17 gol yedi.

FC Gifu, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Gifu 16 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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