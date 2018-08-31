Yokohama FC - Kyoto Purple Sanga rakamlar

Japonya J2 Lig maçında Yokohama FC ile Kyoto Purple Sanga, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 12:00. Yokohama FC 52 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Kyoto Purple Sanga 26 puanda ve 20. sırada. Yokohama FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Kyoto Purple Sanga, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 301 kodlu maçı oynayanlar; Yokohama FC galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.10, Kyoto Purple Sanga galibiyet oranı 3.75.

Yokohama FC son hafta oynanan JEF United Chiba maçında 2-1 yenildi.

Kyoto Purple Sanga ise Matsumoto Yamaga FC maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Yokohama FC, 24 gol attı ve 20 gol yedi.

Kyoto Purple Sanga, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Kyoto Purple Sanga, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.

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