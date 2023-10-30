Silah sesini duyup terasa çıkan 6 yaşındaki kız çocuğu vuruldu Adana'da tam bir dehşet yaşandı yaşandı. Kentte iki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin terasına çıkan 6 yaşındaki bir kız çocuğu vuruldu. Boynundan yaralanan çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi

Adana'da iki kişi arasında sokakta çıkan silahlı kavga sırasında evinin terasında bulunan çocuk boynundan vurularak ağır yaralandı.

AA'da yer alan habere göre merkez Yüreğir ilçesinde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi arasında silahlı kavga çıktı.

Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri olayın meydana geldiği sokaktaki evinin terasında oynayan Suriye uyruklu Fatma E'nin (6) boynuna isabet etti.

REKLAM Fatma E'nin vurulduğunu gören anne Sevsen E, kızını kucağına alıp sokağa çıkarak yardım istedi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı sokakta ikamet eden Ahmet Güzeloğlu, annesinin kucağındaki yaralı çocuğun hemen nabzını kontrol ettiğini belirterek, "Çocuk hayati belirti gösteriyordu ancak bilinci kapalıydı." diye konuştu. Polis, kavgaya karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Fotoğraflar: İHA