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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakik haberi: Adana'da silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!

        Silah sesini duyup terasa çıkan 6 yaşındaki kız çocuğu vuruldu

        Adana'da tam bir dehşet yaşandı yaşandı. Kentte iki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin terasına çıkan 6 yaşındaki bir kız çocuğu vuruldu. Boynundan yaralanan çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 16:19 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:27
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        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
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        Adana'da iki kişi arasında sokakta çıkan silahlı kavga sırasında evinin terasında bulunan çocuk boynundan vurularak ağır yaralandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        AA'da yer alan habere göre merkez Yüreğir ilçesinde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi arasında silahlı kavga çıktı.

        Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri olayın meydana geldiği sokaktaki evinin terasında oynayan Suriye uyruklu Fatma E'nin (6) boynuna isabet etti.

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        Fatma E'nin vurulduğunu gören anne Sevsen E, kızını kucağına alıp sokağa çıkarak yardım istedi.

        Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın yaşandığı sokakta ikamet eden Ahmet Güzeloğlu, annesinin kucağındaki yaralı çocuğun hemen nabzını kontrol ettiğini belirterek, "Çocuk hayati belirti gösteriyordu ancak bilinci kapalıydı." diye konuştu.

        Polis, kavgaya karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraflar: İHA

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