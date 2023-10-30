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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Sahte ilanlara ceza geliyor - Teknoloji Haberleri

        Sahte ilanlara ceza geliyor

        Serkan Şimşek'in haberine göre, Ticaret Bakanlığı internet üzerinden gizli ve sahte hesaplar tarafından verilen ilanlara yönelik yeni uygulama başlatıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 17:10 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:29
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        Sahte ilanlara ceza geliyor
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        Sahte ve aldatıcı ilan yayınlayan kişilere yönelik para cezası uygulanacak. Böylelikle kimlik gizlenerek ilan verilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Satışlarda, satıcının kimlik doğrulaması da şart olacak.

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        E-DEVLET VEYA "WEB TAPU" ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

        Yeni uygulamada, kimlik doğrulama işlemleri “e-Devlet” veya "Web Tapu" üzerinden yapılabilecek. Mal sahibi olarak ilan giren kişilerin gerçekten o malın sahibi olup olmadığına bakılacak. Aynı zamanda yakını olarak girilen ilanlar da e-devlet üzerinden doğrulanabilecek. 1 Kasım'dan itibaren yetki belgesi numarası girilmeyen ilanlar kaldırılacak.

        FAHİŞ FİYATA İDARİ PARA CEZASI

        Uygulama kapsamında piyasanın çok üzerinde fahiş bir fiyat belirleyen ya da bir ürün için birden fazla ilan giren satıcılar için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

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