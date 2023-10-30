Kızılay'dan açıklama: Gazze'de depomuz bulunmamaktadır İsrail'in Türk Kızılay'a ait bir deponun vurduğu iddia edilmişti. Türk Kızılay'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Kızılay'ın sosyal medya platformu X'de apılan açıklamasında, "Gazze'de Türk Kızılay'a ait bir depomuz bulunmamaktadır" denildi

Türk Kızılayı, bazı haber sitelerinde dolaşıma giren 'Gazze'de bulunan depoya saldırı' haberiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Türk Kızılayı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gazze'de Türk Kızılay olarak inşasına destek sağladığımız, Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı, kullanılamaz halde geldiği bilgisi ve görüntüleri bugün tarafımıza ulaşmıştır.

Söz konusu depo, insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılayı'na ait olup Gazze'de Türk Kızılay'a ait bir depomuz bulunmamaktadır.

Ağır koşullar altında insani ihtiyaçları karşılamak için cansiparane çalışan Filistin Kızılayı çalışan ve gönüllüleri başta olmak üzere, İnsani yardım çalışanları ve tesislerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

🟥 KAMUOYUNA DUYURU



Gazze'de Türk Kızılay olarak inşasına destek sağladığımız, Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı, kullanılamaz halde geldiği bilgisi ve görüntüleri bugün tarafımıza ulaşmıştır.



Söz konusu depo, insani… — Türk Kızılay (@Kizilay) October 30, 2023

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