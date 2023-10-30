Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kızılay'dan açıklama: Gazze'de depomuz bulunmamaktadır - Gündem Haberleri

        Kızılay'dan açıklama: Gazze'de depomuz bulunmamaktadır

        İsrail'in Türk Kızılay'a ait bir deponun vurduğu iddia edilmişti. Türk Kızılay'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Kızılay'ın sosyal medya platformu X'de apılan açıklamasında, "Gazze'de Türk Kızılay'a ait bir depomuz bulunmamaktadır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 19:13 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türk Kızılayı, bazı haber sitelerinde dolaşıma giren 'Gazze'de bulunan depoya saldırı' haberiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Türk Kızılayı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        Filistin Kızılayı'na ait depo bombalandı
        Filistin Kızılayı'na ait depo bombalandı

        Gazze'de Türk Kızılay olarak inşasına destek sağladığımız, Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı, kullanılamaz halde geldiği bilgisi ve görüntüleri bugün tarafımıza ulaşmıştır.

        Söz konusu depo, insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılayı'na ait olup Gazze'de Türk Kızılay'a ait bir depomuz bulunmamaktadır.

        Ağır koşullar altında insani ihtiyaçları karşılamak için cansiparane çalışan Filistin Kızılayı çalışan ve gönüllüleri başta olmak üzere, İnsani yardım çalışanları ve tesislerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türk Kızılayı
        #Gazze Kızılay
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak