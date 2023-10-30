Gazze'de Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposu bombalandı

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, Gazze'de inşasına destek sağlanan Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiği bilgisinin ve görüntülerinin ulaştığı belirtildi.

"Gazze'de depomuz bulunmamaktadır" Haberi Görüntüle

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu depo insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılayı'na ait olup Gazze'de Türk Kızılaya ait bir depomuz bulunmamaktadır.

Ağır koşullar altında insani ihtiyaçları karşılamak için cansiparane çalışan Filistin Kızılayı çalışan ve gönüllüleri başta olmak üzere insani yardım çalışanları ve tesislerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

AFAD'DAN YALANLAMA

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) “İsrail, Gazze’de AFAD binasını vurdu” iddialarını yalanladı. AFAD yaptığı açıklama Gazze’de depolarının olmadığını belirtti.

AFAD, “İsrail, Gazze’de AFAD binasını vurdu” haberlerinin çıkması üzerine açıklama yaptı. Vurulan binanın AFAD’a ait olmadığı ve Gazze’de AFAD’ın deposu olmadığı belirtilen açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında İsrail tarafından, AFAD’ın kullandığı binanın ağır hasar aldığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.