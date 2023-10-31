Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı 2-0 yenerken maç öncesinde seçimle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, 17 Aralık'ta yapılacağı açıklanan seçimin 3 Aralık'a alındığını duyurdu. Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'un ise 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleşeceği açıklandı.

Bu kararla birlikte kulisler hareketlenirken başkan Ahmet Nur Çebi'nin de kararı belli oldu. Çebi'nin başkanlığa yeniden aday olmayacağı öğrenildi.

ARAT'TAN SONRA KOCADAĞ'DAN ADAYLIK HAMLESİ

Beşiktaş'ta yaklaşan seçim öncesi adaylığını resmen duyuran ve çalışmalara başlayan Hasan Arat'ın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da hazırlıklara başladı. Gaziantep FK maçının ardından "Bu camianın ayağa kalkması için bana düşen ne ise onu yapacağım" diyerek adaylık sinyali veren Kocadağ'ın kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.