Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri harekat çalışmaları sürerken, Gazze'deki hükümet İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldığını kaydetti
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldığını bildirdi.
Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı." ifadeleri kullanıldı.
Saldırıların büyük bir yıkıma, 10 binden fazla kişinin ölmesi ve yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.
CAN KAYBI 8 BİNİ GEÇTİ
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 8 bin 306'ya yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 236'sı kadın.
İSRAİL'İN ASKERİ OPERASYON HAZIRLIKLARI
İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyon hazırlıkları sürerken, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'ye yönelik operasyonlarını planlı bir şekilde ilerlettiklerini söyledi.
Hagari, plana göre aşamalı bir şekilde ilerlediklerini kaydetti.
İSRAİL'DEN HASTANEYİ BOMBALAMA TEHDİDİ
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yerleri gece boyunca bombaladı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın, savaşın 24'üncü gününün başlangıcında bölgedeki kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları gece boyunca Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yapıları yoğun bombardımana maruz bıraktı.
Güvenli olduğu düşüncesiyle Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne sığınan 12 bin kişi, bombalama sırasında zor anlar yaşadı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.