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        Haberler Dünya Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı

        Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri harekat çalışmaları sürerken, Gazze'deki hükümet İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldığını kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:04 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:04
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        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldığını bildirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı." ifadeleri kullanıldı.

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        Saldırıların büyük bir yıkıma, 10 binden fazla kişinin ölmesi ve yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

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        CAN KAYBI 8 BİNİ GEÇTİ

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 8 bin 306'ya yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 236'sı kadın.

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        İSRAİL'İN ASKERİ OPERASYON HAZIRLIKLARI

        İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyon hazırlıkları sürerken, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'ye yönelik operasyonlarını planlı bir şekilde ilerlettiklerini söyledi.

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        Hagari, plana göre aşamalı bir şekilde ilerlediklerini kaydetti.

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        İSRAİL'DEN HASTANEYİ BOMBALAMA TEHDİDİ

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yerleri gece boyunca bombaladı.

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        Filistin haber ajansı WAFA'nın, savaşın 24'üncü gününün başlangıcında bölgedeki kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları gece boyunca Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yapıları yoğun bombardımana maruz bıraktı.

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        Güvenli olduğu düşüncesiyle Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne sığınan 12 bin kişi, bombalama sırasında zor anlar yaşadı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #gazze
        #Filistin
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