Ballon d'Or ödülü sahibini buldu: Lionel Messi 8. kez kazandı!
Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2023'ün kazananı belli oldu. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü Lionel Messi 8. kez kazandı. Bununla birlikte Ballon d'Or oylamasında sıralaması da netleşti. İşte Paris'te düzenlenen törende açıklanan yılın en iyileri...
Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2023'ün kazananı belli oldu. İşte Paris'te düzenlenen törende açıklanan yılın en iyileri...
ATITANA BONMATI KADINLARDA EN İYİSİ!
İspanyol Aitana Bonmati, Kadınlarda Ballon d'Or Ödülü'nün sahibi oldu.
YILIN GENÇ FUTBOLCUSU
Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, yılın genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi oldu.
YILIN EN İYİ FORVETİ
Yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi Erling Haaland oldu.
YILIN EN İYİ KALECİSİ
Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, yılın en iyi kalecisi ödülünün (Yashin Trophy) sahibi oldu.
SOCRATES ÖDÜLÜ
Vinicius Junior, Socrates Ödülü'nün (İnsani Yardım Ödülü) sahibi oldu.
YILIN EN İYİ TAKIMI
Manchester City, erkeklerde 2023 yılının en iyi takımı seçildi.
YILIN KADIN TAKIMI
Barcelona Femeni, 2023 yılının en iyi kadın futbol kulübü seçildi.
FENERBAHÇE FORMASI GİYEN LIVAKOVİC 7. SIRADA!
Dominik Livakovic, yılın kalecisine verilen Yachine Trophy ödülü için yapılan oylamada 7. sırada yer aldı.
30. Ruben Dias - Manchester City
28. Randal Kolo Muani (eşit oy) - PSG
28. Martin Odegaard (eşit oy) - Arsenal
27. Nicolo Barella - Inter
26. Jamal Musiala - Bayern Münih
25. Josko Gvardiol - Manchester City
24. Bukayo Saka - Arsenal
23. Andre Onana - Manchester United
22. Kim Min-Jae - Bayern Münih
21. Antoine Griezmann - Atletico Madrid
20. Lautaro Martinez - Inter
19. Harry Kane - Bayern Münih
18. Jude Bellingham - Real Madrid
18. Jude Bellingham - Real Madrid
16. Karim Benzema - El-İttihad
15. Emiliano Martinez - Aston Villa
14. İlkay Gündoğan - Barcelona
13. Yassine Bounou - Al-Hilâl
12. Robert Lewandowski - Barcelona
11. Mohamed Salah -Liverpool
10. Luka Modric - Real Madrid
9. Bernardo Silva - Manchester City
8. Victor Osimhen - Napoli
7. Julian Alvarez - Manchester City
6. Vinicius Jr - Real Madrid
5. Rodri - Manchester City
4. Kevin de Bruyne - Manchester City