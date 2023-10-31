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        Haberler Spor Futbol Ballon d'Or ödülü sahibini buldu! İşte yılın en iyileri Lionel Messi 8. kez kazandı! Ballon d'Or kim kazandı? - Son dakika futbol haberleri - Futbol Haberleri

        Ballon d'Or ödülü sahibini buldu: Lionel Messi 8. kez kazandı!

        Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2023'ün kazananı belli oldu. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü Lionel Messi 8. kez kazandı. Bununla birlikte Ballon d'Or oylamasında sıralaması da netleşti. İşte Paris'te düzenlenen törende açıklanan yılın en iyileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 00:56 Güncelleme: 31.10.2023 - 01:17
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        1

        Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2023'ün kazananı belli oldu. İşte Paris'te düzenlenen törende açıklanan yılın en iyileri...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        ATITANA BONMATI KADINLARDA EN İYİSİ!

        İspanyol Aitana Bonmati, Kadınlarda Ballon d'Or Ödülü'nün sahibi oldu.

        3

        YILIN GENÇ FUTBOLCUSU

        Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, yılın genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi oldu.

        4

        YILIN EN İYİ FORVETİ

        Yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi Erling Haaland oldu.

        5

        YILIN EN İYİ KALECİSİ

        Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, yılın en iyi kalecisi ödülünün (Yashin Trophy) sahibi oldu.

        6

        SOCRATES ÖDÜLÜ

        Vinicius Junior, Socrates Ödülü'nün (İnsani Yardım Ödülü) sahibi oldu.

        7

        YILIN EN İYİ TAKIMI

        Manchester City, erkeklerde 2023 yılının en iyi takımı seçildi.

        8

        YILIN KADIN TAKIMI

        Barcelona Femeni, 2023 yılının en iyi kadın futbol kulübü seçildi.

        9

        FENERBAHÇE FORMASI GİYEN LIVAKOVİC 7. SIRADA!

        Dominik Livakovic, yılın kalecisine verilen Yachine Trophy ödülü için yapılan oylamada 7. sırada yer aldı.

        10

        30. Ruben Dias - Manchester City

        11

        28. Randal Kolo Muani (eşit oy) - PSG

        12

        28. Martin Odegaard (eşit oy) - Arsenal

        13

        27. Nicolo Barella - Inter

        14

        26. Jamal Musiala - Bayern Münih

        15

        25. Josko Gvardiol - Manchester City

        16

        24. Bukayo Saka - Arsenal

        17

        23. Andre Onana - Manchester United

        18

        22. Kim Min-Jae - Bayern Münih

        19

        21. Antoine Griezmann - Atletico Madrid

        20

        20. Lautaro Martinez - Inter

        21

        19. Harry Kane - Bayern Münih

        22

        18. Jude Bellingham - Real Madrid

        23

        18. Jude Bellingham - Real Madrid

        24

        16. Karim Benzema - El-İttihad

        25

        15. Emiliano Martinez - Aston Villa

        26

        14. İlkay Gündoğan - Barcelona

        27

        13. Yassine Bounou - Al-Hilâl

        28

        12. Robert Lewandowski - Barcelona

        29

        11. Mohamed Salah -Liverpool

        30

        10. Luka Modric - Real Madrid

        31

        9. Bernardo Silva - Manchester City

        32

        8. Victor Osimhen - Napoli

        33

        7. Julian Alvarez - Manchester City

        34

        6. Vinicius Jr - Real Madrid

        35

        5. Rodri - Manchester City

        36

        4. Kevin de Bruyne - Manchester City

        37

        3. Kylian Mbappe - PSG

        38

        2. Erling Haaland - Manchester City

        39

        MESSI 8. KEZ ÖDÜLÜN SAHİBİ!

        Lionel Messi, Ballon d'Or ödülünü 8. kez kazandı.

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