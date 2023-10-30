Bakan Fidan, AB Delegasyonu Başkanı ve AB ülkelerinin büyükelçilerini kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün, AB Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçilerini kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan AB Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ile AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçilerini kabul etti.

Görüşmede Bakan Fidan muhataplarına şu mesajları verdi:

AB ahde vefa ilkesine uygun hareket etmeli. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi sağlanması önceliğimiz.

-AB’nin, ilişkilerin yeniden canlandırılabilmesi için Türkiye’nin üyelik sürecinde, “ahde vefa ilkesi” uyarınca hareket etmesi gerekiyor.

-Biz bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyduk. AB’den verilen olumlu mesajları önemsiyoruz ancak bunların hayata da geçirilmesi lazım.

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-Türkiye ile AB arasındaki diyalog ve işbirliği mekanizmalarına işlevsellik kazandırılması gerekiyor.

-Gümrük Birliği’nin yenilenmesi ve vatandaşlarımıza vize serbestisi sağlanması bizim için başlıca öncelik alanlarıdır.

-Vize serbestisinin hayata geçirilmesi için AB’nin samimi bir çaba ortaya koyması gerekiyor.

Vatandaşlarımızın vize almalarını geciktiren engeller kaldırılmalı

-Aynı zamanda, vatandaşlarımızın vize almalarını geciktiren engellerin hemen kaldırılmasını, verilen vizelerin çok girişli ve uzun vadeli olmasını bekliyoruz.

-Türkiye’nin AB’nin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm çalışmalarına katılması, bu alanlarda AB’nin başarı şansını artıracak, AB’yle gümrük birliği olan tek aday ülke ve AB ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğini derinleştirecektir.

-Düzensiz göçle mücadele konusunda, AB’nin 18 Mart mutabakatının gereklerini yerine getirmesi ve daha fazla yük paylaşması gerekiyor.

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-Terörle mücadele konusunda daha güçlü bir işbirliği içinde olmamız lazım.

-Türkiye, çevremizdeki sorunların çözümünde son derece önemli bir rol oynuyor. AB’nin Türkiye’ye vizyoner bir bakış açısıyla yaklaşmasını, küçük siyasi hesapları bir yana bırakmasını umuyoruz.

-Sivilleri hedef alan saldırılar derhal durmalı, ateşkes ilan edilmeli

-Gazze’deki gelişmeler: Sivilleri hedef alan saldırılar kabul edilemez, hemen durmalı ve ateşkes ilan edilmelidir. Gazze’ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması gerekiyor.

-Çatışmanın bölgesel düzeye ulaşmasını engellememiz lazım. Kabul edilmiş parametreler çerçevesinde ve iki devletli çözümü hedefleyen barış sürecinin biran önce başlaması lazım. Bu bağlamda, garantörlük mekanizmasından yararlanılabileceği kanaatindeyiz.

-Bazı Avrupa ülkelerinde Filistini destekleyen gösterilerin yasaklanmasına yönelik adımlar atılırken, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’i hedef alan saldırılara ifade özgürlüğü gerekçesiyle izin verilmesi, çifte standarttır.

Toplantıda Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Ukrayna’daki savaş gibi güncel konular da gündeme geldi.