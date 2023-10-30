Fenerbahçe'de İsmail Kartal fırtınası! Aykut Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'un rekorunda

Henüz sezonun başında birçok rekoru kıran 62 yaşındaki çalıştırıcı, bazı rekorlara da ortak olmayı başardı.

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Bu sezon takımına yaşattığı başarılara bir yenisini daha ekleyen İsmail Kartal, üst üste 10. lig maçını kazanarak Aykut Kocaman'a ait bir sezon içinde üst üste galip gelme rekorunu egale etti.