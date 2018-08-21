Yokohama FM - Sendai maç önü

Japonya İmparatorluk Kupası 4.Tur heyecanı devam ediyor. Yokohama FM, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Sendai takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Ev sahibi Yokohama FM, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Sendai son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 514 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Yokohama FM kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Sendai sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Yokohama FM son haftadaki Sendai müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Sendai ise Yokohama FM karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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