Yol kenarlarını meyve fidanlarıyla yeşillendiriyor

Sıhhatli, huzurlu ve mutlu olduğunu ifade eden Tekin, hayatta olduğu müddetçe bu işi yapmayı istediğini söyledi. Çevresinden farklı tepkiler aldığını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Kimi diyor ki 'Ya deli misin? Otur oturduğun yerde'. Ben duramam. Bu ağaçlar bana o kadar huzur veriyor ki o kadar mutlu ediyor ki... Benim başıma birçok problem geldi. Bu ağaçlar beni teselli etti. Kimi insan diyor ki 'Ya kimim kimsem yok.