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Yol kenarlarını meyve fidanlarıyla yeşillendiriyor

Kayseri'de yaşayan 76 yaşındaki Mustafa Tekin, yol kenarlarını yaklaşık 15 yıldır diktiği fidanlarla yeşil bir görünüme kavuşturuyor

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  • Kayseri'de yaşayan 76 yaşındaki emekli ve 4 çocuk babası Mustafa Tekin, vatana ve vatandaşa yararlı işler yapma düşüncesi ve yeşile sevgisiyle 35 yıl önce fidan dikimine başladı. Erciyes başta olmak üzere dağ eteklerine meşe ve palamut diken Tekin, 15 yıl önce de yol kenarlarına çeşitli meyve fidanları dikmeye karar verdi.
  • Yol kenarlarını meyve fidanlarıyla yeşillendiriyor

    Evinin yakınındaki Ali Dağı yolu kenarlarının yanı sıra çeşitli noktalara binlerce fidan diken Tekin, fidanların bakımını da ihmal etmiyor. Tekin, yoldan geçenler ile doğadaki canlıların ağaçların meyvelerini yemelerinden mutluluk duyuyor.

     
  • Yol kenarlarını meyve fidanlarıyla yeşillendiriyor

    "ÇEKİRDEK OLARAK BADEM DİKİYORUM"

    Tekin, yıllarca dağlara meşe diktiğini, sonra Ali Dağı yolu kenarında bulunan yabani ağaçları aşılamaya ve aralarına farklı türde meyve fideleri dikmeye başladığını söyledi.
  • Yol kenarlarını meyve fidanlarıyla yeşillendiriyor

    Sulayabileceği yerlere fidan diktiğini, sulayamayacağı yerlere ise çekirdek tohumu ektiğini belirten Tekin, günde 15 kilometrenin üzerinde yol yaparak onlara çocuk gibi baktığını ifade etti. Tekin, insanların istifade edebileceği, meyvesini yiyebileceği çok çeşitli ağaçlar olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:
  • Yol kenarlarını meyve fidanlarıyla yeşillendiriyor

    "Kayseri'de olan ağaçların hepsinden var. Ceviz, dut, kayısı, erik, elma, meyve olarak aklınıza ne gelirse hepsi var. Özellikle çekirdek olarak badem dikiyorum. Bademlerin sonradan bir kısmına kayısı, bir kısmına erik, bir kısmına şeftali aşılıyorum.
  • Yol kenarlarını meyve fidanlarıyla yeşillendiriyor

    Bir de badem dikmemin sebebi kuraklığa fazla dayanır. Onun için yapıyorum. Güz mevsimi 3-5 bin arası çekirdek dikerim. En az 15 senedir buna devam ederim. Baharda gördüğüm yaban ağaçlarını aşılarım. Yazın da onları takip ederim."
  • Yol kenarlarını meyve fidanlarıyla yeşillendiriyor

    Sıhhatli, huzurlu ve mutlu olduğunu ifade eden Tekin, hayatta olduğu müddetçe bu işi yapmayı istediğini söyledi. Çevresinden farklı tepkiler aldığını belirten Tekin, şunları kaydetti:

    "Kimi diyor ki 'Ya deli misin? Otur oturduğun yerde'. Ben duramam. Bu ağaçlar bana o kadar huzur veriyor ki o kadar mutlu ediyor ki... Benim başıma birçok problem geldi. Bu ağaçlar beni teselli etti. Kimi insan diyor ki 'Ya kimim kimsem yok.
  • Yol kenarlarını meyve fidanlarıyla yeşillendiriyor

    Dünyadan zevk alamıyorum, huzur bulamıyorum, yaşamayı istemiyorum'. O insana tavsiyem şu, müsait yerlere dikebilecekleri kadar fidan diksinler. Onları 15-20 günde bir sulasınlar, gübrelesinler, bakımını yapsınlar. Onlarla konuşsunlar, onlar konuşur. O fidanların meyvesini yiyenleri seyretsinler."
  • Yol kenarlarını meyve fidanlarıyla yeşillendiriyor

    Bazı vatandaşların ağaçlara zarar verdiğini söyleyen Tekin, meyve toplarken ağaç dallarının kırılmamasını istedi.

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