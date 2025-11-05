Yonca Evcimik'in filtreli ve filtresiz hali
Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını paylaştı. Evcimik'in ağustosta gazetecilerin çektiği fotoğrafla yayımladığı fotoğraf arasında bir hayli fark olduğu görüldü
Uzun bir süredir yaşamını Bodrum'da sürdüren Yonca Evcimik, ülke genelinde birkaç gündür süren pastırma sıcaklarından faydalanıp denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
Tekneyle denize açılan Yonca Evcimik, yeni şarkısı 'Lambada'nın çıktığını yayımladığı bikinili fotoğraflarıyla duyurdu.
Ancak paylaşılan fotoğraflarda Yonca Evcimik'in fotoğraflarına uyguladığı filtre dikkatlerden kaçmadı.
Yonca Evcimik, ağustos ayında Bodrum'daki bir plajda pembe renkli mayoyla böyle görüntülenmişti.
